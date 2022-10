ज्येष्ठ क्रिकेटपटू रॉजर बिन्नी यांची बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. ते माजी अध्यक्ष सौरव गांगुली यांच्याकडून पदभार स्वीकारतील.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा मुलगा जय शहा याची सचिव पदी तर भाजपचे नेते आशीष शेलार यांची कोषाध्यक्षपदी निवड झाली आहे.

Former India cricketer Roger Binny appointed as the next BCCI President taking over from Sourav Ganguly.

(File Pic) pic.twitter.com/Tndldfc2el

— ANI (@ANI) October 18, 2022