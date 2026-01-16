BMC Result 2026 – मुंबईत भाजप उमेदवाराचा अवघ्या ७ मतांनी पराभव

मुंबई महानगरपालिका (BMC) निवडणुकीत एका प्रभागात भाजपला मोठा धक्का बसला आहे. प्रभाग क्रमांक ९० (कलिना – बांद्रा टर्मिनस – निर्मल नगर) मध्ये काँग्रेसच्या अॅड. तुलिप मिरांडा यांनी फक्त ७ मतांच्या अत्यंत चुरशीच्या फरकाने विजय मिळवला आहे.
तुलिप मिरांडा या माजी नगरसेविका असून, मुंबई महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा आहेत. त्यांनी भाजपच्या ज्योती उपाध्याय यांचा पराभव केला. या प्रभागात त्रिकोणी लढत होती. परंतु अखेरीस काँग्रेस आणि तुलिप मिरांडा यांनी अत्यंत कमी फरकाने बाजी मारली.
ही निकालाची अत्यंत रोमांचक बाब आहे, कारण अवघ्या ७ मतांनी विजय मिळवणे हे राजकीयदृष्ट्या फार महत्त्वाचे ठरते. कळिना परिसरातील मतदारांनी काँग्रेसला पुन्हा एकदा विश्वास दाखवला आहे.