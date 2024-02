अरविंद केजरीवाल यांनी विधानसभेत मांडला विश्वास दर्शक प्रस्ताव

आपचे संस्थापक व दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी शुक्रवारी दिल्ली विधानसभेत विश्वास दर्शक प्रस्ताव मांडला. भाजप राज्यात पुन्हा एकदा ऑपरेशन लोटस चालवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला असून भाजपने त्यांच्या पक्षाच्या सात आमदारांना फोडण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावाही केला आहे. तसेच हा विश्वास दर्शक प्रस्ताव मांडून मला एकही आमदार फुटलेला नाही हे दाखवून द्यायचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.

Delhi CM Arvind Kejriwal moves Motion of Confidence in Delhi Assembly. The proceedings of the House will take place tomorrow and the Motion will be taken up for discussion.



”काही दिवसांपूर्वी माझे दोन आमदार माझ्याकडे आले. त्यांना भाजपवाल्यांनी सांगितले की तुमच्या मुख्यमंत्र्यांना तुरुंगात टाकले जाणार आहे. आम्ही 21 आमदारांशी संपर्क साधला असून ते पक्ष सोडायला तयार असून त्यासाठी आम्ही त्यांना 25 कोटी देणार आहोत. आम्ही आमच्या पक्षातून तुम्हाला उमेदवारी देऊ असे सांगितले. त्य़ाबाबत मी सर्व आमदारांना विचारले असता त्यांच्यापैकी सात जणांशी भाजप वाल्यांनी संपर्क केल्याचे समोर आले. यांचे पुन्हा एकदा राज्यात ऑपरेशन लोटस सुरू झाले आहे’, असे केजरीवाल यांनी सांगितले.

#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal says, “We can see that parties are being broken & governments are being toppled in other states by slapping false cases. In Delhi, they intend to arrest AAP leaders under the pretext of liquor policy case. They want to topple the Delhi Government… https://t.co/vuJF4CK7qG pic.twitter.com/trbjaxxPLn

