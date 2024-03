जेएनयूमध्ये विद्यार्थ्यांच्या दोन गटात जोरदार राडा, व्हिडीओ आला समोर

जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठामध्ये विद्यार्थ्यांच्या दोन गटात जोरदार राडा झाला आहे. निवडणूक समिती सदस्यांच्या निवडीवरून डाव्या आणि उजव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये लाढ्या -काठ्यांनी मारहाण झाली. यात तीन विद्यार्थी जखमी झाले आहेत. या मारहाणीचा कोणतीही तक्रार पोलिसात दिलेली नाही.

मिळालेल्या माहितीनुसार, 29 फेब्रुवारी रोजी जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठात सर्वसाधारण सभा सुरु होती. या दरम्यान डाव्या आणि उजव्या विचार सरणीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये बाचाबाची झाली. यावेळी अनेक विद्यार्थी एकमेकांवर लाठ्या मारताना दिसले तर काही विद्यार्थ्यांनी एकमेकांवर लाथा-बुक्क्याही मारल्या. जेएनयूमध्ये रात्रभर दोन्ही बाजूंच्या विद्यार्थ्यांमध्ये हाणामारी झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. दोन्ही विद्यार्थी गट एकमेकांवर हिंसाचाराचे आरोप करत आहेत. कॅम्पसमध्ये 4 वर्षांनंतर विद्यार्थी संघटनेच्या निवडणुकीची तयारी सुरू होत आहे. दोन्ही विद्यार्थी संघटनांमध्ये मोठ्या संघर्षानंतर विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

VIDEO | A clash broke out between ABVP and Left-backed groups at Jawaharlal Nehru University (JNU), Delhi, on Thursday night. The ruckus was over the selection of election committee members at the School of Languages.

