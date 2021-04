आमच्यासोबत येणार का? दिग्विजय सिंहांचे सुब्रमण्यम स्वामींना आवाहन

दोन दिवसांपूर्वी आसाममधील दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानानंतर भाजप उमेदवाराच्या गाडीत ईव्हीएम मशीन सापडल्यानंतर खळबळ उडाली होती. त्यावरून विरोधकांनी भाजपवर निशाणा साधला होता. याच दरम्यान आता भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांचा एक जुना व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून त्यात ते ईव्हीएम मशीनला ‘होलसेल फ्रॉड’ म्हणताना दिसत आहेत. हा व्हिडीओ काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंग यांनी शेअर करत सुब्रमण्यम स्वामी यांना आजही तुचमा हाच विचार आहे का असा सवाल केला आहे.

Subramanian Swamy ji do you still believe EVM is a “Whole Sale Fraud?” If so would you please join us on our Campaign to go back to Ballot Box? pic.twitter.com/Fb00VXZXRj

— digvijaya singh (@digvijaya_28) April 3, 2021