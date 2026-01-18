डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधात ग्रीनलँडमध्ये जनता रस्त्यावर; अमेरिकेच्या ताबा घेण्याबाबतच्या दाव्याचा निषेध व्यक्त

ग्रीनलँडची राजधानी नुउकमध्ये शेकडो लोक अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकन वाणिज्य दूतावासावर मोर्चा काढण्यात आला. डेन्मार्क आणि युरोपने नाटोची उपस्थिती वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत. ग्रीनलँडवर ताबा घेण्याच्या अमेरिकेच्या विधानांमुळे मोठ्या प्रमाणात जनक्षोभ निर्माण झाला आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवर ताबा घेण्याच्या विधानांविरुद्ध ग्रीनलँडमध्ये मोठा निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे. अमेरिकेच्या संभाव्य कारावाईविरोधात शेकडो निदर्शक राजधानी नुउकच्या रस्त्यावर उतरले. ग्रीनलँडचे पंतप्रधान जेन्स-फ्रेडरिक निल्सन यांनी निदर्शकांचे नेतृत्व केले. झेंडे आणि बॅनर घेऊन लोक अमेरिकन वाणिज्य दूतावासाकडे कूच करत होते.
राष्ट्रपती ट्रम्प यांनी सातत्याने सांगितले आहे की ग्रीनलँडचे धोरणात्मक स्थान आणि प्रचंड खनिज साठे अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले आहे की ग्रीनलँडवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी बळाचा वापर करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. डेन्मार्कच्या विनंतीवरून, युरोपीय देशांनी ग्रीनलँडमध्ये लष्करी कर्मचारी तैनात केले, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी चिघळली.
ग्रीनलँडबाबत ट्रम्प यांच्या वारंवारच्या विधानांमुळे अमेरिका आणि डेन्मार्कमध्ये राजनैतिक संकट निर्माण झाले आहे. दोन्ही देश नाटोचे संस्थापक सदस्य आहेत. ट्रम्प यांच्या विधानांवर युरोपमध्ये तीव्र टीका झाली आहे. ग्रीनलँडची लोकसंख्या अंदाजे ५७,००० आहे. शतकानुशतके कोपनहेगनमधून या प्रदेशाचे शासन केले जात आहे. १९७९ पासून, ग्रीनलँडला काही प्रमाणात स्वायत्तता मिळाली आहे, परंतु तो डेन्मार्कचा एक भाग आहे. डेन्मार्क संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरण नियंत्रित करतो आणि त्याचा मोठा प्रशासकीय खर्च उचलतो.
व्हाईट हाऊसचे डेप्युटी चीफ ऑफ स्टाफ (पॉलिसी) स्टीफन मिलर यांनी डेन्मार्क ग्रीनलँडचे रक्षण करू शकत नाही या ट्रम्पच्या दाव्याचा पुनरुच्चार केल्यावर वाद आणखी वाढला. मिलर म्हणाले, एखाद्या प्रदेशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, तुम्हाला त्याचे रक्षण करणे, ते सुधारणे आणि तिथे राहणे शक्य असले पाहिजे. डेन्मार्क तिन्ही निकषांवर अपयशी ठरत आहे, असा दावाही त्यांनी केला.