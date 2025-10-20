ब्रिटिश म्युझियमच्या ‘पिंक बॉल’ मध्ये ईशा, नीता अंबानींची भारतीय संस्कृतीची झलक

ब्रिटिश म्युझियम (British Museum) मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या पहिल्या-वहिल्या ‘पिंक बॉल’ (Pink Ball) कार्यक्रमाचे ईशा अंबानींनी सह-अध्यक्षपद (Co-Chair) भूषवले. ‘Ancient India: Living Traditions’ या प्रदर्शनाच्या निमित्ताने झालेल्या या दिमाखदार सोहळ्यात भारतीय वारसा आणि कलात्मकतेचा जागतिक स्तरावर गौरव करण्यात आला.
ईशा अंबानी यांनी ब्रिटिश म्युझियमचे संचालक निकोलस क्युलिनन यांच्यासोबत सह-अध्यक्ष म्हणून भारताच्या समृद्ध संस्कृतीला जागतिक स्तरावर एक नवा आयाम दिला. या कार्यक्रमाला मिक् जॅगर, जेनेट जॅक्सन, नाओमी कॅम्पबेल यांसारख्या अनेक प्रसिद्ध कलावंत आणि सेलिब्रिटींनी हजेरी लावली.
यावेळी ईशा अंबानी यांनी अबू जानी संदीप खोसला यांनी डिझाइन केलेला खास गुलाबी रंगाचा कस्टम पोशाख परिधान केला होता. जुन्या भारतीय राजवाड्यांच्या कलाकृती आणि नक्षीकामातून प्रेरणा घेऊन तयार केलेला हा पोशाख, ‘पिंक जरदोजी’, मोती, सिक्वीन्स आणि क्रिस्टल्सने सजलेला होता. हा खास पोशाख ३५ हून अधिक कारागिरांनी ३,६७० तास काम करून साकारला.
ईशा यांची आई, नीता अंबानी, यांनीही या सोहळ्याला उपस्थित राहून आपल्या मुलीला पाठिंबा दिला. नीता अंबानी यांनी ‘स्वदेश’ (Swadesh) या उपक्रमांतर्गत तयार केलेली पावडर पिंक रंगाची कांजीवरम साडी परिधान केली होती. कांचीपुरमचे ६८ वर्षीय कलावंत आर. वरदन यांनी ही साडी हाताने विणली असून, तिच्यावर शुद्ध सोन्याच्या **’जरी’**चे नक्षीकाम आहे. मनिष मल्होत्रा यांनी त्यांच्या साडीचा कॉर्सेट ब्लाउज स्टाईल केला होता.
ईशा आणि नीता अंबानी या दोघींच्या उपस्थितीने, त्यांच्या पोशाखातून आणि सांस्कृतिक योगदानातून, भारतीय कला आणि हस्तकलेचा वारसा जागतिक मंचावर प्रभावीपणे मांडला गेला.