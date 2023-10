सैन्याच्या चौकीत ग्रेनेडचा स्फोट, एक अधिकारी जखमी

जम्मू कश्मीरच्या राजौरी येथे सैन्याच्या एका चौकीत ग्रेनेडचा स्फोट झाल्याचं वृत्त आहे. या स्फोटामुळे एक अधिकारी जखमी झाला. त्या अधिकाऱ्याला तिथून बाहेर काढण्यात आलं आणि प्राथमिक उपचार केले गेले. त्यानंतर त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. या घटनेची सविस्तर चौकशी करण्यात येत आहे.

On 05 Oct 23 one officer was injured in a likely grenade accident at a post in Rajouri sector. Officer evacuated and stable post initial treatment. Further investigation of the incident in progress@adgpi@NorthernComd_IA

— White Knight Corps (@Whiteknight_IA) October 5, 2023