करणी सेनेच्या अध्यक्षांची हत्या – 3 आरोपींना चंदीगडमधून अटक, दिल्ली-राजस्थान पोलिसांची संयुक्त कारवाई

राष्ट्रीय राजपूत करणी सेनेचे अध्यक्ष सुखदेवसिंह गोगामेडी (Sukhdev Singh Gogamedi) यांच्या हत्या प्रकरणात तिघांना अटक करण्यात आली आहे. दोन हल्लेखोरांसह त्यांच्या एका साथिदाराच्या हरियाणातील चंदीगड येथून मुसक्या आवळण्यात आल्या. दिल्ली पोलीस आणि राजस्थान पोलिसांनी संयुक्तपणे ही कारवाई केली.

दिल्ली पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुखदेवसिंह गोगामेडी यांच्यावर हल्ला करणाऱ्या दोघांसह अन्य एकाला चंदीगडमधील एका हॉटेलमधून अटक करण्यात आली आहे. रोहित राठोड, उधम सिंह आणि नितीन फौजी अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. रोहित आणि नितीन यांनी सुखदेवसिंह गोगामेडी यांच्यावर प्रत्यक्ष हल्ला केला होता. दिल्ली पोलिसांनी रोहित आणि उधमला दिल्लीत आणले असून नितीन फौजी हा राजस्थान पोलिसांच्या ताब्यात आहे. संबंधित आरोपींना पकडण्यासाठी पोलिसांनी 5 लाखांचे बक्षिसही ठेवले होते. अखेर त्यांना अटक करण्यात आली आहे.

दरम्यान, या हत्याकांडात आतापर्यंत चार जणांना अटक करण्यात आली आहे. शनिवारी राजस्थान पोलिसांनी रामवीर जाट याला बेड्या ठोकल्या होत्या. त्याने हल्लेखोर रोहित आणि नितीन यांना घटनास्थळावरून पळून जाण्यासाठी मदत केली होती. त्याने दोघांनाही दुचाकीवरून अजमेर रोडपर्यंत सोडले होते. मात्र चौथा आरोपी उधम याचा या प्रकरणात काय संबंध आहे याचा पोलीस शोध घेत आहेत.

#WATCH | Delhi: The accused in the Sukhdev Singh Gogamedi murder case brought to the Crime Branch Office. https://t.co/oPuhcesScg pic.twitter.com/ynTa1HUkzN

— ANI (@ANI) December 9, 2023