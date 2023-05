मध्य प्रदेशमधील खरगोनमध्ये भीषण अपघात, प्रवाशांनी भरलेली बस नदीत कोसळून 15 ठार

मध्य प्रदेशमधील खरगोन येथे भीषण अपघात झाला आहे. श्रीखंडीहून इंदूरला जाणारी बस मंगळवारी सकाळी डोंगरगावजवळ बोराड नदीच्या पुलावरून खाली कोसळली. या दुर्घटनेत 15 जणांचा मृत्यू झाला असून 25हून अधिक प्रवासी जखमी झाले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सकाळी साडे आठच्या सुमारास बसला अपघात झाला. या दुर्घटनेत प्रवाशांसह चालक, वाहकासह क्लीनरचाही मृत्यू झाला, तर 25 जण जखमी झाले आहेत. त्यांना जिल्ह्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.

अपघातग्रस्त बस (क्र. एमपी 10 पी 7755) एमएसटी हिरामणी ट्रॅवल्सची आहे. क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी या बसमध्ये भरल्याचे समोर आले आहे. अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिकांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत बसमध्ये अडकलेल्या प्रवाशांना बाहेर काढण्याचे काम सुरू केले. सध्या घटनास्थळी एसपी, जिल्हाधिकारी आणि आमदारांनी धाव घेतली असून बचावकार्य सुरू आहे.

दरम्यान, मध्य प्रदेश सरकारकडून खरगोन बस अपघातात मृत्यू झालेल्या प्रवाशांच्या कुटुंबियांना 4 लाख रुपये, गंभीर जखमींना 50 हजार रुपये आणि किरकोळ जखमींना 25 हजार रुपयांची तात्काळ मदत जाहीर करण्यात आली आहे.

Madhya Pradesh | 15 people dead and 25 injured after a bus falls from a bridge in Khargone. Rescue operation underway: Dharam Veer Singh, SP Khargone pic.twitter.com/X66l8Vt7iT

— ANI (@ANI) May 9, 2023