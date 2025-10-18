पंजाबमध्ये ‘बर्निंग ट्रेन’चा थरार; लुथियानाहून दिल्लीला जाणाऱ्या गरीब रथ एक्सप्रेसला आग, एक महिला जखमी

पंजाबमध्ये शनिवारी सकाळी बर्निंग ट्रेनचा थरार पाहायला मिळाला. पंजाबमधील लुधियाना येथून राजधानी दिल्लीकडे जाणाऱ्या अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेनला सरहिंद रेल्वे स्थानकाजवळ आग लागली. एसी कोचमध्ये शॉर्ट सर्किट झाल्यामुळे ही आग लागल्याची माहिती मिळत आहे. या दुर्घटनेत एक महिलाही जखमी झाली आहे.
VIDEO | Sirhind, Punjab: A major train accident was averted near Sirhind railway station when a fire broke out in the Garib Rath Express travelling from Amritsar to Saharsa, just half a kilometre ahead of Ambala. The train was halted immediately after smoke was seen billowing… pic.twitter.com/vXwHoqTEJB
