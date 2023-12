रतन टाटा यांना जिवे मारण्याची धमकी; शोध लागूनही आरोपीला अटक नाही, कारण…

प्रसिद्ध उद्योगपती रतन टाटा (Ratan Tata) यांना जिवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे. मात्र शोध लागूनही मुंबई (Mumbai Police) पोलिसांनी आरोपीला बेड्या ठोकलेल्या नाहीत. ‘एएनआय’ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीने मुंबई पोलिसांच्या नियंत्रण कक्षाला फोन करून रतन टाटा यांना जिवे मारण्याची धमकी दिली होती. रतन टाटा यांचा सायरस मिस्त्री होईल, अशी धमकी आरोपीने दिली होती. धमकीच्या फोननंतर मुंबई पोलीस अलर्ट मोडमध्ये गेले आणि रतन टाटा यांची सुरक्षा वाढवण्यात आली. तर एक पथक फोनवरून धमकी देणाऱ्याचा शोध घेण्य़ासाठी रवाना करण्यात आले.

Maharashtra | Mumbai Police received a threatening call regarding industrialist Ratan Tata in which the caller claimed, “increase the security of Ratan Tata otherwise he too will become Cyrus Mistry.” The police immediately sprung into action and during interrogation, the police…

