चिता रचली, अंत्यसंस्कार सुरू होते, अचानक कळलं ‘प्रेत’ नाही पुतळा आहे! उत्तर प्रदेशात ५० लाखांचा विमा घोटाळा उघड

उत्तर प्रदेशातील हापूर येथील गरमुक्तेश्वर गंगा घाटावर अंत्यसंस्कार अत्यंत गंभीर वातावरणात सुरू होते. पण या घटनेत नाट्यमय बदल झाला आणि खालच्या पातळीवरील खोटारडेपणा समोर आला. काही स्थानिकांना समजले की ज्या ‘मृतदेहावर’ अंत्यसंस्कार केले जात आहेत, तो मृतदेह नसून कापडात गुंडाळलेला प्लॅस्टिकचा पुतळा आहे, तेव्हा एकच गोंधळ उडाला.
काही मिनिटांतच वातावरण तापले, जमावाने गदारोळ केला आणि बनावट अंत्यसंस्कार करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दोन व्यक्तींना लोकांनी जागीच पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले. इतर दोघे पळून जाण्यात यशस्वी झाले.
ही घटना बुधवारी घडली. हरियाणातील नोंदणी असलेल्या i20 कारमधून चार लोक आले आणि त्यांनी सोबत ‘मृतदेह’ आणल्याचा दावा केला.
प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की, या लोकांनी घाटावरच्या सर्व विधी टाळल्या आणि अंतिम संस्कार करण्यासाठी थेट सरणाकडे धाव घेतली.
त्यांच्या या घाईमुळे स्थानिकांना संशय आला. लोकांनी जेव्हा मृतदेहावरील कापड बाजूला केले, तेव्हा ते थक्क झाले. आतमध्ये मानवी शरीरासारखा दिसणारा, सीलबंद आणि कापूस भरलेला प्लॅस्टिकचा पुतळा होता.
हा केवळ साधा गैरप्रकार नसून विमा फसवणूक (Insurance Fraud) किंवा कोणाचे तरी मृत्यूचे नाटक रचण्याचा सुनियोजित गुन्हा आहे, हे लक्षात येताच लोकांनी दोन आरोपींना ताब्यात घेतले आणि पोलिसांना कळवले.
पोलीस घटनास्थळी पोहोचल्यावर आरोपींनी सुरुवातीला एक विचित्र गोष्ट सांगण्याचा प्रयत्न केला. दिल्लीतील एका रुग्णालयाने चुकून मृतदेहाऐवजी सीलबंद ‘पुतळ्यासारखे’ पॅकेज दिले, असा त्यांचा दावा होता.
पण त्यांच्या बोलण्यात विसंगती खूप जास्त होती. त्यांना पोलीस ठाण्यात नेऊन कसून चौकशी केली असता, त्यांची बनावट कथा आणि त्यांचा संपूर्ण प्लॅन समोर आला.
५० लाखांचा विमा घोटाळा
चौकशीदरम्यान, कमल सोमानी (निवासी कैलापुरी, पालम, दिल्ली) आणि त्याचा मित्र आशिष खुराणा (उत्तम नगर) यांनी अखेर आपला गुन्हा कबूल केला.
सर्कल ऑफिसर (CO) स्तुती सिंग यांच्या माहितीनुसार, कमल सोमानी ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्जामध्ये बुडाला होता. या कर्जातून मुक्त होण्यासाठी त्याने ही योजना आखली. त्याने त्याचा माजी कर्मचारी अंशुला कुमार याचे आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड त्याला कोणतीही माहिती न देता घेतले.
त्याने एक वर्षापूर्वी अंशुलच्या नावावर ५० लाख रुपयांची जीवन विमा पॉलिसी काढली होती आणि तो नियमितपणे प्रीमियम भरत होता. बुधवारी, मृतदेहाच्या वेशात पुतळा घेऊन तो बृजघाट येथे आला होता.
त्याला फक्त बनावट मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवायचे होते. विम्याचा दावा दाखल करणे आणि ती मोठी रक्कम आपल्या खिशात टाकणे.
फक्त त्या प्लॅस्टिकच्या पुतळ्याने त्याचा विश्वासघात केला नसता, तर त्याची ही योजना यशस्वी झाली असती.
‘मृत माणूस’ बोलतो
या प्रकरणातील सर्व रहस्ये उघड करण्यासाठी म्हणून पोलिसांनी अंशुल कुमारशी संपर्क साधला. अंशुलने प्रयागराज येथील आपल्या घरातून सांगितलं की तो जिवंत आहे. त्याच्या नावावर काढलेल्या विमा पॉलिसीबद्दल त्याला कोणतीही माहिती नव्हती.
पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना अटक केली असून, या गुन्ह्यात वापरलेली i20 कार जप्त केली आहे आणि गुन्हा दाखल केला आहे. पळून गेलेल्या दोन आरोपींचा शोध सुरू आहे.