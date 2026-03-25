बनावट IRCTC खात्यांवर रेल्वेची कारवाई, लाखो आयडी बंद

देशातील 88 टक्के रेल्वे तिकिट ऑनलाईन बुक केली जातात. यामुळे रेल्वेने तिकीट दलाली आणि फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी मोहीम सुरू केली आहे. 2025 मध्ये, अंदाजे 30.4 कोटी बनावट युझर आयडी बंद करण्यात आले, तर 29.4 कोटी खाती तात्पुरती निलंबित करण्यात आली. यापैकी, 1,80,000 खाती नंतर पुन्हा सक्रिय करण्यात आली.
तत्काळ तिकिट बुकिंग फसवणूक रोखण्यासाठी आधार पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. यामुळे आता एकाच व्यक्तीला अनेक बनावट खाती तयार करता येणार नाहीत. याव्यतिरिक्त, वेबसाइटवर कंटेंट डिलिव्हरी नेटवर्क (CDN) स्थापित करण्यात आले आहे. रेल्वेने आतापर्यंत 4.7 लाख संशयास्पद पीएनआरची ओळख पटवली असून, सायबर गुन्हे पोर्टलवर 408 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. 13,023 संशयास्पद ईमेल डोमेन्सदेखील ब्लॉक करण्यात आले आहेत.
तिकीट बुकिंगमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी सरकारने नवीन नियम लागू केले आहेत. 1 जुलै 2025 पासून, केवळ आधार-सत्यापित वापरकर्तेच वेबसाइट किंवा ॲपद्वारे तत्काळ तिकिटे बुक करू शकतील. याव्यतिरिक्त, सर्वसाधारण आरक्षण सुरू होण्याच्या पहिल्या दिवशी केवळ आधार-सत्यापित वापरकर्त्यांसाठीच ऑनलाइन तिकीट बुकिंग उपलब्ध असेल. ज्या वापरकर्त्यांनी आधार लिंक केलेला नाही, त्यांची खाती बंद करण्यात आलेली नाहीत.
2025-26 मधील फेब्रुवारीपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, या कालावधीत, अंदाजे 48.25 कोटी तिकिटे ऑनलाइन बुक करण्यात आली, तर केवळ 6.15 कोटी तिकिटे काउंटरवरून खरेदी करण्यात आली.