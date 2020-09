सुदर्शन न्युजच्या UPSC जिहाद कार्यक्रमातून मुस्लिमांना लक्ष्य, सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रसारणावर बंदी

नोकरशाहीत मुस्लिमांच्या तथाकथित घुसखोरीवरीवरील सुदर्शन टीव्हीच्या बिंदास बोलच्या प्रसारणावर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. यात मुस्लिमांना लक्ष्य केले जात असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच या प्रकरणी पुढील सुनावणी गुरूवारी होणार आहे.



सुदर्शन टीव्ही या वृत्तवाहिनीवर बिंदास बोलच्या ‘UPSC जिहाद’ हा कार्यक्रम प्रसारित करण्यात आला होता. त्यात मुस्लिम नोकरशाहीत घुसखोरी करत असल्याचे संपादक सुरेश चव्हाणके यांनी म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या कार्यक्रमावर नाराजी दर्शवली होती. या कार्यक्रमात अनेक चुकीची तथ्ये आणि माहिती प्रसारित केल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच UPSC मध्ये मुस्लिमांना वयो मर्यादा 35 आहे असे सांगण्यात आले होते. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मुस्लिम समाजाला लक्ष्य केले जात असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

Former civil servants from an informal collective “Constitutional Conduct Group” seek to intervene in a plea before the Supreme Court against @SudarshanNewsTV ‘s #UPSCJihad program on the issue of recruitment of Muslims in UPSC. @SureshChavhanke @Vakeel_Sb pic.twitter.com/VRf3ydqECI

— Bar & Bench (@barandbench) September 14, 2020