दहावी, बारावीची परीक्षा ऑफलाईन; शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची माहिती

दहावी आणि बारावीची परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीने होणार आहे असे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे. कोरोनामुळे पदवी आणि पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांची परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात आली होती. पण दहावी आणि बारावीची परीक्षा कशी होणार याबाबत संभ्रम होता.

अनेक पालकांनी ऑनलाईन परीक्षा घेण्याची मागणी केली होती. पण संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार करता हे शक्य नसल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले. दहावीची परीक्षा 29 एप्रिल ते 20 मे दरम्यान होणार आहे. तर बारावीची परीक्षा 23 एप्रिल ते 21 मे दरम्यान होणार आहे.

Hats off to our students who have braved this tough academic year. To help them, here are some concessions and guidelines for the final exams. For FAQs, referhttps://t.co/KX9sqYrmnj pic.twitter.com/BX0873EFVM

— Varsha Gaikwad (@VarshaEGaikwad) March 20, 2021