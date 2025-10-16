वार्षिक स्नेहसंमेलनावेळी कॉलेजमध्ये कपडे बदलणाऱ्या मुलींचे लपून व्हिडीओ काढले, ABVP च्या 3 कार्यकर्त्यांना अटक

सामना ऑनलाईन
|

मध्य प्रदेशमधील मंदसौर जिल्ह्यातील सरकारी महाविद्यालयामध्ये एक संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. वार्षिक स्नेहसंमेलनावेळी सांस्कृतिक कार्यक्रमाची तयारी करणाऱ्या मुलींचे कपडे बदलतानाचे व्हिडीओ आणि फोटो काढणारे विद्यार्थी सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाले आहेत. सीसीटीव्ही समोर येताच पोलिसांनी धडक कारवाई करत तिघांना बेड्या ठोकल्या आहेत. हे सर्व विद्यार्थी एबीव्हीपीचे कार्यकर्ते असल्याची माहिती ‘टाइम्स ऑफ इंडिया‘ने दिली आहे.

मंदसौर जिल्ह्यातील भानपुरा येथील सरकारी महाविद्यालयामध्ये मंगळवारी वार्षिक युवा महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी सांस्कृतिक कार्यक्रमाची तयारी करण्यासाठी काही मुली कपडे बदलण्यासाठी क्लास रुममध्ये गेल्या होत्या. त्यांच्या पाठोपाठ आरोपीही तिथे पोहोचले आणि दारावर चढून खिडकीतून त्यांनी मुलींचे कपडे बदलतानाचे फोटो आणि व्हिडीओ काढले. या प्रकरणी पीडित मुलींना महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांकडे तक्रार केली.

कॉलेज प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेत पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी कॉलेज आवारात लावण्यात आलेल्या सीसीटीव्हींची पडताळणी केली. यात सदर विद्यार्थी दोषी आढळताच त्यांना अटक करण्यात आली, तर एक जण अद्याप फरार आहे. अटक करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांचे वय 20 ते 22 असल्याची माहिती एसपी विनोद मिना यांनी दिली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

फडणवीसांसारखा गोंधळलेला, कन्फ्यूज मुख्यमंत्री देशाच्या इतिहासात झाला नाही; संजय राऊत यांची टीका

आठवड्याभरात संपणारे युद्ध ते चार वर्षे लढत आहेत; डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुतिन यांची उडवली खिल्ली

शिंदे मालकाच्या घरातील सामान चोरून नेणारे नेते; NDA तील घटकपक्षाच्या नेत्यानं मिध्यांची लायकी दाखवली

सदोष मतदार याद्यांसह निवडणूक म्हणजे तमाशा! संजय राऊतांचा घणाघात, भाजप आणि दोन बगलबच्चे पक्ष घोटाळे करण्याची फॅक्टरी असल्याची टीका

पाकिस्तानातून होणारा आर्थिक लाभ आणि अहंकारामुळे हिंदुस्थानशी संबंध बिघडले; अमेरिकेच्या माजी राजदूताचा ट्रम्प यांच्यावर निशाणा

देश विदेश – केदारनाथमध्ये 17 लाख भाविकांचे दर्शन

आशा सेविकांना दोन महिने पगाराची कवडीही नाही; सरकारचे सपशेल दुर्लक्ष, गणेशोत्सव, दसरापाठोपाठ दिवाळीही अंधारात

केडीएमसी अधिकाऱ्याच्या खुर्चीला ‘चपलेचा हार’; पाणी समस्येवरून नागरिकांचा संताप

शिंदे गटाला ‘महाशक्ती’ने बहुदा दैवत आणि देवघर बदलण्याच्याच अटींवर चिन्ह आणि नाव दिले होते! – अंबादास दानवे