उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, शरद पवार यांच्या उपस्थितीत सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना भेटले

सामना ऑनलाईन
|

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, मनसे प्रमुख राज ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांच्यासह सर्वपक्षीय शिष्टमंडळातील नेत्यांनी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांची भेट घेतली. मुंबई महापालिकेसह राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपरिषदा, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पारदर्शक, निष्पक्ष पद्धतीने निवडणूका व्हाव्या यासाठी ही भेट घेण्यात आली व त्याबाबत निवडणूक आयोगाला निवेदन देण्यात आले.

या भेटीच्या वेळी शिष्टमंडळात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे, शेकाप नेते जयंत पाटील, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सुभाष लांडे, माकपचे सरचिटणीस अजित नवले, मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा वर्षा गायकवाड, समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख देखील उपस्थित होते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

अटी, शर्ती, निकष यांचं जाळं विणण्यात फडणवीस सरकार माहिर, शेतकऱ्यांच्या मदतीतील अटींवरून कैलास पाटील यांचा महायुतीवर निशाणा

राहुल गांधी चंदीगडमध्ये; IPS अधिकारी वाय. पुरण कुमार यांच्या कुटुंबाची भेट घेत केले सांत्वन

IND VS WI वेस्टइंडिजला व्हाईटवॉश, दुसरी कसोटी जिंकत टीम इंडियाने 2-0 ने जिंकली मालिका

…याचाच अर्थ त्यांना मतचोरी, फ्रॉड करायचेच आहे; संजय राऊत यांचा घणाघात

…. ते पाहून माझी मान शरमेने खाली गेली, जावेद अख्तर यांनी मोदी सरकारला फटकारले

ये डर अच्छा है! ऑपरेशन सिंदूरवेळी पाकड्यांची टरकली होती; शाहबाज शरीफ यांची कबूली

नेपाळनंतर या देशात Gen-Z रस्त्यावर, उग्र निदर्शने; सत्तापालटाच्या भीतीने राष्ट्रपती देश सोडून पळाले

हिंदुस्थान हा महान देश; शाहबाज शरीफ यांच्यासमोरच ट्रम्प यांची स्तुतीसुमने

Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 14 ऑक्टोबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस