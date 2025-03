Chhaava पाहिला अन् अफवा पसरली; मुघलांनी लपवलेला खजिना शोधण्यासाठी लोक कुदळ, फावडी घेऊन किल्ल्यावर पोहोचली

‘छावा’ चित्रपटाची सध्या बॉक्स ऑफिसवर हवा आहे. छत्रपती संभाजी महाराज यांचा जीवनपट या चित्रपटातून उलगडून दाखवण्यात आला आहे. यात अभिनेता विकी कौशलने छत्रपती संभाजी महाराज, अभिनेत्री रश्मिका मंदानाने राणी येसुबाई आणि अक्षय खन्नाने औरंगजेबची भूमिका साकारली असून या चित्रपटाने कोट्यवधींचा गल्ला जमवला आहे. एकीकडे या चित्रपटाची चर्चा सुरू असतानाच एक अफवा पसरली आणि मुघलांनी खजिना लपवला त्या बुऱ्हाणपूरच्या असीरगड किल्ला परिसरात लोक कुदळ, फावडी घेऊन पोहोचली. लोक टॉर्च लावून खोदकाम करत असून सोने-चांदीच्या नाण्यांचा शोध घेत आहेत. याचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.

असीरगड किल्ला परिसरामध्ये याआधीही मुघलकालीन सोन्याची नाणी सापडलेली आहेत. याच भागात राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सुरू असून मजुर खोदकाम करत आहेत. काही दिवसांपूर्वी खोदलेली माती एका शेतात टाकण्यात आली होती आणि त्यात काही कामगारांना धातुची नाणी सापडली होती. याचा संदर्भ थेट आता नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या ‘छावा’ चित्रपटाशी लावण्यात आला.

‘छावा’ चित्रपटामध्येही बुऱ्हाणपूरचा उल्लेख आलेला आहे. मराठ्यांनी बुऱ्हाणपूर लुटल्याचे यात दाखवण्यात आले आहे. अशातच येथे नाणी सापडल्याने मुघलांनी या भागात आणखी खजिना पुरून ठेवला आहे अशी अफवा पसरली. ही अफवा वाऱ्यासारखी पसरली आणि एका रात्रीत हजारो लोक कुदळ, फावडी, मेटल डिटेक्टर आणि टॉर्च घेऊन असिगर किल्ला परिसरात दाखल झाले. लोकांनी रात्रभर किल्ल्याचा भाग आणि परिसरातील शेतीही खणून काढली. काही नागरिकांना नाणी सापडल्याचीही चर्चा आहे.

#Chhava movie showed that Mughals looted Gold and treasure from Marathas and kept it in the Asirgarh Fort, Burhanpur, MP.

After watching the movie, locals flocked to the spot with digging tools, metal detectors and bags to dig up the treasure and take it home.

My heart bleeds… pic.twitter.com/zUiGyMoQKh

— Roshan Rai (@RoshanKrRaii) March 7, 2025