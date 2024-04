Video संपत्तीच्या वादातून मुलाची जन्मदात्याला बेदम मारहाण, हृदयविकाराच्या झटक्याने वडिलांचा मृत्यू

पैशांचा हव्यास माणसाला कोणत्याही थराला घेऊन जाऊ शकतो. असाच भयानक प्रकार तमिळनाडूमध्ये घडला असून मुलाने जन्मदात्या बापाला बेदम मारहाण केल्याची घटना घडली आहे. त्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

सदर घटना तमिळनाडूच्या पेरांबुर जिल्ह्यामध्ये घडली आहे. आरोपीचे नाव संतोष असे सांगण्यात येत आहे. संपत्तीवरून आरोपीचा वडील कुलंथाइवेलू यांच्याशी वाद झाला होता. त्याच रागातून त्याने कुलंथाइवेलू यांच्यावर हल्ला केला आणि काही समजण्याच्या आत त्यांना मारहाण करायला सुरुवात केली. मारहाणीचा सर्व प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये कैद झाला आहे. मारहाणीनंतर काही व्यक्तींनी कुलंथाइवेलू यांना जवळील रुग्णायलात दाखल केले. मात्र मिळालेल्या माहितीनुसार 18 एप्रिल रोजी त्यांचा हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचा मृत्यू झाला.

व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी आरोपी संतोषला ताब्यात घेतले आहे. पोलिसांनी संतोषवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 323 आणि 324 नुसार गुन्हा दाखल केला आहे.

Man beats to death his father over property dispute….

Where are we heading as a society and humans ?? pic.twitter.com/QsnK4OwHxQ

— Amitabh Chaudhary (@MithilaWaala) April 28, 2024