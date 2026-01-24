मुंबईत पहिल्यांदाच कुस्तीचा महासंग्राम, प्रजासत्ताकदिनी देशातील चार बलाढय़ कुस्ती राज्यांचा ‘महामुकाबला’

देशातील कुस्तीप्रेमींसाठी अभिमानाचा आणि इतिहास घडवणारा क्षण मुंबईत साकारत आहे. पहिल्यांदाच देशातील चार बलाढय़ कुस्ती राज्यांमधील अव्वल पैलवान एकाच मैदानात आमने सामने येणार असून हा थरारक महासंग्राम ‘कुस्ती महादंगल 2026’च्या रूपाने साजरा होणार आहे.
दिग्गज कुस्तीपटू आणि सध्या मुंबई पोलीस दलात उपायुक्त पदावर कार्यरत असलेल्या नरसिंह यादवने कुस्तीप्रेमापोटी प्रजासत्ताकदिनी भव्य एकदिवसीय कुस्ती स्पर्धा दुपारी 2 ते सायंकाळी 7 या वेळेत विलासराव देशमुख मैदान, लोखंडवाला, कांदिवली (पूर्व), मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे.
चार राज्यांचे चार संघ
या स्पर्धेत महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरयाणा आणि पंजाब ही देशातील कुस्तीची बलाढय़ राज्ये सहभागी होत असून प्रत्येक संघातून पाच पुरुष आणि दोन महिला असे एपूण सात पैलवान आपले कसब पणाला लावणार आहेत. विजेत्यांसाठी आकर्षक रोख बक्षिसांची घोषणा करण्यात आली आहे.
चार राज्यांची संघ पुढीलप्रमाणे ः
मराठा वॉरियर्स (महाराष्ट्र) ः पृथ्वीराज पाटील, रविराज चव्हाण, आदर्श पाटील, सोनबा गोंगाणे, अक्षय ढेरे. महिला ः अमृता पुजारी, सोनाली महाडिक;
शेर–ए–पंजाब (पंजाब) ः करणदीप, संदीप मान, रोहित प्रजापत, उदय शर्मा, अभिषेक यादव. महिला ः प्रियंका सिकरवार, शिवानी;
हरयाणा शूर (हरयाणा) ः अंपुश, अमित, निवान, आकाश, सागर. महिला ः कुसुम दहिया, मोनी गुर्जर;
यूपी योद्धा (उत्तर प्रदेश) ः अभिनायक सिंह, मुलायम यादव, तेजवीर यादव, आयुष चौधरी, विशाल सहानी. महिला ः प्रियंका सिकरवार, फ्रीडम यादव.