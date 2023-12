‘सिंघम 3’ चित्रपटाच्या चित्रीकरण दरम्यान अजय देवगण जखमी, डोळ्याला झाली दुखापत

बॉलिवूड अभिनेता अजय देवगण हा सध्या आगामी चित्रपट ‘सिंघम 3′ च्या चित्रीकरणादरम्यान व्यस्त आहे. सिंघम 3’ हा चित्रपट लवकरच प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची चाहते आतुरतेने वाट पाहत आहेत. दरम्यान चित्रपटाच्या सेटवर अजय देवगणचा अपघात झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या चित्रपटाचे चित्रीकरणही रद्द करण्यात आले आहे. अजय देवगणच्या डोळ्याला दुखापत झाल्याचे बोलले जात आहे. यासाठी अभिनेता नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घेत आहे.

अजयच्या डोळ्याला दुखापत झाल्यामुळे चित्रपटाचे चित्रीकरण रद्द करण्यात आले आहे. सध्या या चित्रपटाचं चित्रीकरण हैदराबादमध्ये सुरू होतं. रद्द केलेले शेड्यूल 2024च्या हैदराबाद शेड्यूलच्या चित्रीकरणानंतर पूर्ण केले जाईल. मात्र अजयशिवाय चित्रीकरण सुरू होऊ शकत नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

