मोठी बातमी! कफ सिरप घोटाळ्यात 17 मुलांच्या मृत्यूनंतर, श्रीसन फार्मास्युटिकल्सचे मालक रंगनाथन गोविंदन यांना अटक

मध्यप्रदेशात कफ सिरपमुळे १७ हून अधिक मुलांची किडनी निकामी झाल्यामुळे मृत्यू झाला. या प्रकरणात आता पोलिसांकडून मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एमपी एसआयटीने ‘कोल्ड्रिफ’ हे विषारी कफ सिरप बनवणाऱ्या श्रीसन फार्माचे मालक रंगनाथन गोविंदन यांना अटक केली आहे. त्याला काल रात्री उशिरा अटक करण्यात आली. पोलिसांनी रंगनाथन गोविंदन यांच्यावर २०,००० रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले होते.
रंगनाथन गोविंदन यांनी तामिळनाडूतील कांचीपुरम येथील चेन्नई येथील त्यांच्या घराला आणि कारखान्याला कुलूप लावले होते आणि ते त्यांच्या पत्नीसह फरार होते. वृत्तानुसार, कोल्ड्रिफ या विषारी कफ सिरपचे सेवन केल्याने २० निष्पाप मुलांचा मृत्यू झाल्यानंतर, ५ ऑक्टोबर रोजी छिंदवाडा येथील पारसिया पोलिस ठाण्यात औषध कंपनी श्रीसन फार्माचे संचालक, बालरोगतज्ञ डॉ. प्रवीण सोनी आणि इतर जबाबदार व्यक्तींविरुद्ध आयपीसीच्या कलम १०५, २७६ आणि ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स कायदा, १९४० च्या कलम २७अ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.
बालरोगतज्ज्ञ डॉ. प्रवीण सोनी यांना पोलिसांनी अटक केली होती, परंतु उर्वरित अटक अद्याप प्रलंबित आहेत. छिंदवाडा एसपी अजय पांडे यांनी औषध कंपनीच्या मालकांना अटक करण्यासाठी १२ सदस्यीय विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले.
पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एसआयटी पथक रंगनाथन यांना चेन्नईहून भोपाळला आणत आहे. कफ सिरपच्या उत्पादनाशी, कच्च्या मालाच्या पुरवठा, वितरण नेटवर्क आणि परवाना देण्याशी संबंधित अनियमिततेबद्दल त्यांची चौकशी केली जाईल. सिरपमध्ये घातक रसायन कसे मिसळले गेले आणि कंपनीच्या गुणवत्ता तपासणी प्रक्रियेत इतकी गंभीर चूक का झाली याचा तपास यंत्रणा करत आहेत.
कोल्ड्रिफ नावाच्या या कफ सिरपचे सेवन केल्यानंतर मध्य प्रदेशात वीस मुलांचा मृत्यू झाला. यामुळे राज्यभर संताप आणि दहशत निर्माण झाली. आरोग्य विभागाने तात्काळ औषधाच्या विक्रीवर बंदी घातली आणि कंपनीविरुद्ध एफआयआर दाखल करून चौकशी सुरू केली. या घटनेने राज्यातील औषध सुरक्षा मानकांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
रंगनाथन अटक टाळण्यासाठी अनेक आठवड्यांपासून फरार होते. पोलिसांनी बक्षीस जाहीर केले आणि तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशातील अनेक भागात त्याचा शोध तीव्र केला. या संदर्भात स्थापन केलेल्या एसआयटीने इलेक्ट्रॉनिक पाळत ठेवणे आणि स्थानिक स्रोतांचा वापर करून आरोपीचा माग काढला आणि चेन्नईतील एका अपार्टमेंटमधून त्यांना अटक केली.