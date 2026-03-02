Chandrapur News – रेती उत्खननाच्या वादातून दोन गटांत हाणामारी; एकाचा मृत्यू, दोन जखमी

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

वर्धा नदीपात्रातील रेती उत्खननाच्या सीमांकनाच्या वादातून दोन गटांत झालेल्या हिंसक हाणामारीत एकाचा मृत्यू झाला. या घटनेत दोन जण गंभीर जखमी झाले तर पाचपेक्षा अधिक वाहनांची तोडफोड करण्यात आली. रविवारी रात्रीच्या सुमारास ही घटना घडली. भरत नागपाल असे मयताचे नाव असून पुलगाव येथील भाजपचा महामंत्री होता.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा तालुक्यातील वर्धा नदीवरील बामर्डा परिसर तसेच वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट तालुक्यातील वडनेर परिसरातील ढीवरी-पीपर रेती घाटांचा शासनाने अधिकृत लिलाव करून संबंधित एजन्सींना रेती उत्खननाचे काम दिले आहे. दोन्ही अधिकृत घाट वर्धा नदीच्या पात्रात असल्याने उत्खनन करताना सीमांकनावरून यापूर्वीही वाद होत होते. रात्री हा वाद अचानक चिघळला आणि दोन्ही गट आमनेसामने आले. लाठ्या-काठ्यांनी झालेल्या हाणामारीत एकाचा जागीच मृत्यू झाला, तर दोन जण जखमी झाले.

जखमींना उपचारासाठी हिंगणघाट येथील स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या प्रकरणी पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत तिघांना अटक केली असल्याचे सांगितले आहे. प्राथमिक तपासात ही हत्या वाळू व्यवसायातील अंतर्गत संघर्षातून झाल्याची माहिती पोलिसांकडून समोर आली आहे. हत्येमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून पुढील तपास सुरू आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Mumbai News – घरगुती वादातून भररस्त्यात पतीने पत्नीला चाकूने भोसकले, महिलेचा जागीच मृत्यू

Mumbai News – दादागिरी करायचा म्हणून मित्रांनी अल्पवयीन मित्राचा काटा काढला, हत्या करून अपघाताचा बनाव

मोदींच्या गळ्यात लटकलेल्या पदकामुळे देशातील महागाई कमी होणार नाही, संजय राऊत यांचा घणाघात

मोदी, फडणवीस यांच्या ड्रीम प्रोजेक्टला पंढरपूरकरांचा विरोध; कॉरिडॉर रद्द करण्याच्या मागणीसाठी काढला मोर्चा

व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्रध्यक्षाप्रमाणे आपल्यालाही उचलून नेतील या भितीने मोदींनी खामेनी यांच्या मृत्यूबद्दल शोक व्यक्त नाही केला का? संजय राऊत यांचा टोला

चंद्रपूरच्या महिलांची विश्वविक्रमाला गवसणी, वीस मिनिटात सादर केल्या वीस लावण्या; गिनिज बुकमध्ये झाली नोंद

दहशतवाद्यांचे आश्रयस्थान असणाऱ्या देशातील नागरिकांचा ‘ग्रीन कार्ड’ आणि व्हिसा रद्द करा…, अमेरिकेतून मागणीला जोर

shivsena ubt protest at hingoli mahavitaran office for farmers dp demand

Hingoli – शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी शिवसेनेचे बोंबाबोंब आंदोलन, महावितरण कार्यालयात टाळ वाजवत लक्षं वेधलं

Israel Iran War – कुवेतला जाणारे विमान कराचीला वळवले, केरळच्या तीन नागरिकांसह 8 हिंदुस्थानी नागरिक पाकिस्तानात अडकले