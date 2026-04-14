वजन कमी करण्यासाठी ब्रोकोलीचा आहारामध्ये कसा उपयोग करायला हवा, जाणून घ्या

वजन कमी करणाऱ्यांसाठी ब्रोकोली हा एक उत्तम पर्याय मानला जातो. ब्रोकोलीमध्ये नानाविध पोषक तत्व असल्याने, वजन कमी करण्यासाठी फार महत्त्वाची भूमिका बजावते. ब्रोकोलीमध्ये फायबरचे प्रमाणही चांगले असते, त्यामुळे पोट जास्त वेळ भरलेले राहते. अमेरिकेच्या कृषी विभागाच्या मते, १०० ग्रॅम ब्रोकोलीमध्ये ३४ किलोकॅलरी ऊर्जा, २.८२ ग्रॅम प्रथिने आणि २.६ ग्रॅम फायबर असते. हा कॅल्शियमचा एक चांगला स्रोत आहे आणि त्यात मॅग्नेशियम, फॉस्फरस, पोटॅशियम, सेलेनियम, व्हिटॅमिन सी, फोलेट, कोलीन, व्हिटॅमिन ए, ल्युटीन, झियाझॅन्थिन आणि व्हिटॅमिन के देखील असतात.
वजन कमी करण्याच्या आहारात ब्रोकोलीचा समावेश करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे ती ५ ते ६ मिनिटे वाफवून घेणे आणि नंतर खाणे. यामुळे त्यातील पोषक तत्वे टिकून राहतात आणि अतिरिक्त चरबी नाहीशी होते. ब्रोकोली वाफवल्यानंतर, ड्रेसिंगसाठी थोडे लिंबाचा रस, मीठ, काळी मिरी आणि थोडे ऑलिव्ह तेल घालून त्याचा आनंद घ्या.
वजनावर नियंत्रण ठेवताना रात्रीचे जेवण हलके ठेवायचे असेल, तर तुम्ही ब्रोकोलीचे सूप बनवू शकता. ते पौष्टिक आणि स्वादिष्ट दोन्ही आहे. हे करण्यासाठी, एका पॅनमध्ये थोडे बटर घाला, त्यात लसूण आणि कांदा घालून हलके परता. नंतर चिरलेली ब्रोकोली घालून २ मिनिटे परता. आता व्हेजिटेबल स्टॉक किंवा पाणी घालून ५ ते ६ मिनिटे उकळवा. थोडे मीठ घाला. शिजल्यावर, त्याची प्युरी बनवण्यासाठी मिक्सरमध्ये बारीक करा. नारळाचे दूध घाला आणि वरून काळी मिरी पूड भुरभुरून खा.
ब्रोकोली हलकी वाफवून किंवा इतर भाज्यांसोबत कच्ची मिसळून सॅलड बनवून खाऊ शकता. ब्रोकोलीचे लहान तुरे कापून हलके वाफवून घ्या. आता, एका भांड्यात व्हिनेगर, लिंबाचा रस, मीठ, मिरी आणि घट्ट दही एकत्र करा. त्यात ब्रोकोली घाला. कांदा, गाजर आणि काकडी यांसारख्या उरलेल्या भाज्या किसून त्यात घाला. वर थोडे भाजलेले बदाम आणि अक्रोड घाला.
वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करत असाल, तर तुम्ही परतून खाण्याचा (स्टिर-फ्रायिंग) प्रयत्न देखील करू शकता. यासाठी, तिळाच्या तेलात किंवा थोड्या ऑलिव्ह तेलात लसूण आणि आले परतून घ्या. नंतर, चिरलेली ब्रोकोली घालून मोठ्या आचेवर ३-४ मिनिटे परतून घ्या. मीठ आणि चिली फ्लेक्स घाला. शेवटी, सोया सॉस आणि पांढरे तीळ घालून १ मिनिट शिजवा. तुमची परतलेली ब्रोकोली तयार आहे.