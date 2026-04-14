छत्तीसगडमधील वीज प्रकल्पात स्फोट; 4 कामगारांचा मृत्यू, 15 जखमी

छत्तीसगडमधील शक्ती जिल्ह्यात मंगळवारी एका वीज प्रकल्पात झालेल्या भीषण स्फोटात चार कामगारांचा मृत्यू झाला असून 15 जण जखमी झाले आहेत. या अपघातात काही कामगार अद्याप ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती व्यक्त केली आहे. ‘पीटीआय’ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

शक्ती जिल्ह्यातील सिंगीतराई गावामध्ये वेदांता लिमिटेड कंपनीचा वीज प्रकल्प आहे. या वीज प्रकल्पामध्ये मंगळवारी दुपारी दोनच्या सुमारास स्फोट झाला. प्राथमिक माहितीनुसार, प्रकल्पातील बॉयलर ट्यूबमध्ये हा स्फोट झाल्याचे कळते. या स्फोटामध्ये 4 कामगारांचा मृत्यू झाला आणि 15 जण जखमी झाले, अशी माहिती पोलीस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकूर यांनी दिली.

दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले असून बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले आहे. जखमींना उपचारासाठी तातडीने जवळच्या रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे. घटनास्थळी काही कामगार अडकले असण्याची शक्यता असल्याने शोधमोहीम अजूनही सुरू आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

वैभव सूर्यवंशी टीम इंडियामध्ये पदार्पण करण्यास सज्ज; ठरणार हिंदुस्थानसाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळणारा सर्वात तरुण खेळाडू?

Sindhudurg News – विजयदुर्गच्या समुद्रात मोठी कारवाई, देवगडमधील मासेमारी नौका जप्त

निष्काळजीपणाचा बळी! नॉर्मल डिलिव्हरीचा प्रयत्नात बाळ दगावले, आई थोडक्यात बचावली

PSL चा तिळपापड! IPL ला पसंती दिल्यामुळे झिम्बाब्वेचा वेगवान गोलंदाज ब्लेसिंग मुजरबानीवर केली कारवाई

उन्हाळी सुट्टीनिमित्त मध्य रेल्वेवर 168 अतिरिक्त विशेष गाड्या धावणार

वजन कमी करण्यासाठी ब्रोकोलीचा आहारामध्ये कसा उपयोग करायला हवा, जाणून घ्या

आज मध्यरात्रीपासून एसटीचा प्रवास महागणार: प्रवाशांच्या खिशाला कात्री

माकडासाठी ठेवलेला लाडू चिमुकल्याने खाल्ला, निष्पाप मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू

Ratnagiri News – चाचवळ गावाच्या हद्दीत एका भरधाव टेम्पो ट्रॅव्हलर दरीत कोसळला; चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटल्याने अपघात