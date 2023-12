मतमोजणीचा कल – तेलंगणात काँग्रेसची ‘कमाल’, मध्यप्रदेशात भाजपचं ‘कमल’; राजस्थान-छत्तीसगडमध्ये चूरस कायम

2024मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीची सेमीफायनल म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी सुरू झाली आहे. सुरुवातीच्या कलांमध्ये काँग्रेस आणि भाजपमध्ये जोरदार चूरस पहायला मिळत आहे. कधी काँग्रेस, तर कधी भाजप आघाडीवर आहे.

सुरुवातीच्या कलांनुसार तेलंगणामध्ये काँग्रेसने कमाल दाखवली असून के.सी. राव यांच्या बीआरसला धोबीपछाड देत बहुमताचा आकडा गाठला आहे. दुसरीकडे मध्य प्रदेशमध्ये शिवराज सिंह चौहान यांची जादू कायम असून येथे भाजप आघाडीवर आहे. तर राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये जोरदार चूरस पहायला मिळतेय.

मध्य प्रदेशमध्ये भारतीय जनता पक्ष 214 पैकी 156 जागांवर आघाडीवर आहे, तर काँग्रेस 71 जागांवर आघाडीवर आहे. येथे भाजपने बहुमताचा आकडा पार केला आहे.

तेलंगणामध्ये 119 पैकी 70 जागांवर काँग्रेस आघाडीवर आहे. तर बीआरएस 37 आणि भाजप 8 जागांवर आघाडीर आहे.

राजस्थानमध्ये 199 जागांवर कांटे की टक्कर पहायला मिळतेय. येथे भाजपने 100 चा आकडा पार केला असून काँग्रेस 71 जागांवर आघाडीवर आहे.

छत्तीसगडमध्ये 99 जागांवर चूरस कायम असून येथे सध्या काँग्रेस 45, तर भाजप 43 जागांवर आघाडीवर आहे.

