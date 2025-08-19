चिपळूणमध्ये वाशिष्ठी नदीला पूर, बाजारपेठ पाण्याखाली; रस्ते वाहतूक सेवा ठप्प

सामना ऑनलाईन
|

चिपळूणमध्ये सततच्या मुसळधार पावसामुळे वाशिष्ठी नदीला पूर आला असून, परिस्थिती गंभीर बनली आहे. पुराचे पाणी थेट चिपळूणच्या बाजारपेठेत आणि एसटी डेपोत शिरले आहे. ज्यामुळे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले आहे. यामुळे चिपळूण डेपोतून सर्व एसटी बस वाहतूक सेवा पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. बाजारपेठेत पाणी शिरल्याने दुकाने बंद झाली असून, व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे.

वाशिष्ठी नदीच्या पाण्याची पातळी धोक्याच्या पातळीपेक्षा वर गेल्याने स्थानिक प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. रस्त्यांवर पाणी साचल्याने वाहतूकही खोळंबली आहे. स्थानिक प्रशासन आणि आपत्ती व्यवस्थापन पथके परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असून, नागरिकांना आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे आणि नदीकाठच्या भागात न जाण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पावसाचा जोर कायम राहिल्यास आणखी नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मुंबईकरांनो काळजी घ्या! पुढील 3 तास धोक्याचे, मुंबई, ठाणे, पालघरसह 5 जिल्ह्यांना पावसाचा रेड अलर्ट

राहुल गांधींना पंतप्रधान बनवणार, तेजस्वी यादव यांनी घेतली शपथ

chandrapur flood situation

विदर्भात पावसाचा कहर; अनेक मार्ग बंद, हजारो हेक्टर शेती पाण्याखाली

खोटा राष्ट्रवाद म्हणत आदित्य ठाकरे यांनी BCCI सह BJPला झोडले

हवाई वाहतुकीला पावसाचा फटका! मुंबईत मुसळधार पावसामुळे 8 विमानांचे मार्ग बदलले

घोडबंदर रोड वरून मीरा-भाईंदर कडे जाणारी वाहतूक ठप्प, या मार्गाने प्रवास न करण्याचे पोलिसांचे आवाहन

मुंबईत 300 मिलीमीटर पाऊस, नांदेडमध्ये अतिवृष्टीमुळे आठ जणांचा मृत्यू; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती

Asia cup 2025 India squad – आशिया चषकासाठी ‘टीम इंडिया’ची घोषणा; सूर्या कर्णधार, तर गिल उपकर्णधार

इंडिया आघाडीचा उपराष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार ठरला; सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्या नावावर एकमत, खरगेंची घोषणा