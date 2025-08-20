…म्हणून हिंदुस्थानवरील आयात शुल्क दुप्पट केले, रशियाचा उल्लेख करत व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरीचा मोठा दावा

सामना ऑनलाईन
|

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सध्या रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धात मध्यस्थी करण्यात व्यस्त आहे. नुकतीच त्यांनी अलास्का येथे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची भेट घेतली. त्यानंतर युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांना व्हाईट हाऊसमध्ये आमंत्रित करत त्यांच्याशी चर्चा केली. आता ते पुतिन आणि झेलेन्स्की यांची भेट घडवून आणणार आहेत. याच दरम्यान रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी अमेरिकेने हिंदुस्थानला कोंडीत पकडल्याचे समोर आले आहे. रशियावर अप्रत्यक्ष दबाव आणून युक्रेन सोबत सुरू असलेली युद्ध थांबवण्यासाठी हिंदुस्थानवर अतिरिक्त आयात शुल्क लादल्याचे हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेव्हिट यांनी स्पष्ट केले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांवर हल्ला करणारा श्वानप्रेमी? नेमकं काय प्रकरण, वाचा

kolhapur flood situation

कोल्हापुरात पूरसदृश स्थिती; पंचगंगा ‘इशारा’ पातळीजवळ; 80 बंधारे पाण्याखाली, 11 मार्गांवरील वाहतूक बंद

धावत्या रेल्वेतून रहस्यमयरीत्या गायब झालेली महिला वकील 12 दिवसांनी सापडली, MP मधून UP मध्ये कशी पोहोचली अर्चना तिवारी?

श्रेयस-यशस्वीने अजून काय करायला हवे? माजी कर्णधार दिलीप वेंगसरकरांना पडला प्रश्न

दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्यावर हल्ला, जनसुनावणीवेळी कानशिलात लगावली

मुंबईत आजही कोसळधारा; पावसाचा ऑरेंज अलर्ट, मध्य रेल्वेची वाहतूक धीम्या गतीने सुरू

दरड कोसळून महिलेचा मृत्यू झालेल्या गावात राजकारणाचा खेळ, मिंध्यांच्या आमदार पत्नीची मुजोरी; चित्रलेखा पाटलांवर हात उगारला

प्रिन्स विल्यम्स सहकुटुंब नव्या घरात लवकरच जाणार

ब्रिटनमध्ये दोन शीख वृद्धांना मारहाण; तीन जणांना अटक