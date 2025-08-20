…म्हणून हिंदुस्थानवरील आयात शुल्क दुप्पट केले, रशियाचा उल्लेख करत व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरीचा मोठा दावा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सध्या रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धात मध्यस्थी करण्यात व्यस्त आहे. नुकतीच त्यांनी अलास्का येथे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची भेट घेतली. त्यानंतर युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांना व्हाईट हाऊसमध्ये आमंत्रित करत त्यांच्याशी चर्चा केली. आता ते पुतिन आणि झेलेन्स्की यांची भेट घडवून आणणार आहेत. याच दरम्यान रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी अमेरिकेने हिंदुस्थानला कोंडीत पकडल्याचे समोर आले आहे. रशियावर अप्रत्यक्ष दबाव आणून युक्रेन सोबत सुरू असलेली युद्ध थांबवण्यासाठी हिंदुस्थानवर अतिरिक्त आयात शुल्क लादल्याचे हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेव्हिट यांनी स्पष्ट केले.