जयंत पाटील यांना पुन्हा ईडीचे समन्स, पुढील आठवड्यात चौकशीला हजर राहण्याचे निर्देश

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार जयंत पाटील (Maharashtra NCP president and MLA Jayant Patil) यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) पुन्हा समन्स धाडले आहे. ‘आयएल ऍण्ड एफएस’ आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी हे समन्स बजावण्यात आले असून पुढील आठवड्यात सोमवारी चौकशीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश ईडीने दिले आहेत.

जयंत पाटील यांना गेल्या आठवड्यामध्ये ईडीने समन्स पाठवले होते. आज 15 मे रोजी त्यांना चौकशीला हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र जयंत पाटील यांना ईडीकडे वेळ वाढवून मागितला होता. ही मागणी मान्य करत ईडीने जयंत पाटील यांना आठवड्याभराची मुदत दिली आहे. आता पुढील सोमवारी 22 मे रोजी त्यांना चौकशीसाठी हजर रहावे लागेल..

#UPDATE | Enforcement Directorate sends second summon to Maharashtra NCP president & MLA Jayant Patil, asking him to appear before the agency on May 22, in connection with the alleged IL&FS scam https://t.co/35JHEubWB5

— ANI (@ANI) May 15, 2023