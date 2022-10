‘शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे’ पक्षाची ‘मशाल’ धगधगणार! आयोगाचे नाव-चिन्हावर शिक्कामोर्तब

शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठवण्याचा तसेच शिवसेना हे नाव न वापरण्याचा हंगामी निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शनिवारी दिला. त्यानंतर शिवसेनेकडून तीन चिन्ह आणि तीन नावे निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात आली होती. त्यावर आता निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला आहे. शिवसेनेला ‘मशाल’ हे चिन्ह आणि ‘शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे’ हे नाव देण्यात आले आहे.

The Election Commission of India asks the Shinde faction to furnish a list of 3 fresh symbols by 11th Oct, tomorrow and declares ‘Flaming Torch’ as the symbol of candidates of Thackeray faction in the current by-election and till the final order is passed in the current dispute. pic.twitter.com/4fT2PigUuS

— ANI (@ANI) October 10, 2022