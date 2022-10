पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू अयोध्येच्या राम मंदिराला भेट देणार?, ट्विट करून व्यक्त केली इच्छा

पाकिस्तानच्या माजी क्रिकेटपटूने ट्विट करत सर्वांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. एवढेच नाही तर या क्रिकेटपटूने राम मंदिरात भेट देण्याची इच्छा देखील व्यक्त केली आहे. त्यामुळे येत्या काळात हा पाकिस्तानी क्रिकेटपटूने हिंदुस्थानातील भगवान श्रीरामाचा जन्म झालेल्या अयोध्येला भेट देण्याची शक्यता आहे.

पाकिस्तानचा हा क्रिकेटर दुसरा कोणी नसून दानिश कनेरिया आहे. पाकिस्तानचा माजी फिरकी गोलंदाज दानिश कनेरिया याने सोमवारी जगभरातील हिंदूंना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या आणि आपण लवकरच प्रभू श्री रामाच्या मंदिराला भेट देणार असल्याचे म्हटले आहे.

Jai Shree Ram happy Diwali to all around the Globe .My aim is to visit RAM Mandir Ram Bhagwan I will come

— Danish Kaneria (@DanishKaneria61) October 24, 2022