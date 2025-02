माजी RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांची पंतप्रधान मोदींच्या प्रधान सचिवपदी नियुक्ती; निवृत्तीनंतर मिळाली मोठी जबाबदारी

रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रधान सचिव-2 म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांचा कार्यकाळ पंतप्रधान मोदींच्या कार्यकाळाइतका असेल. डिसेंबर 2018 मध्ये त्यांची रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी नियुक्ती झाली आणि त्यांचा कार्यकाळ 10 डिसेंबर 2024 रोजी संपला आहे. आता ते पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव-1 डॉ. पी.के. मिश्रा यांच्यासोबत पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव 2 म्हणून काम पाहणार आहेत.

केंद्र सरकारच्या नियुक्ती समितीने याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे. त्यात म्हटले आहे की, मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने शक्तीकांत दास, आयएएस (निवृत्त) यांची पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव-2 म्हणून नियुक्ती करण्यास मान्यता दिली आहे. ही नियुक्ती त्यांनी पदभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून प्रभावी असेल. त्यांची नियुक्ती पंतप्रधानांच्या कार्यकाळात किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत कायम असेल.

Former RBI Governor Shaktikanta Das, appointed as Principal Secretary-2 to Prime Minister Narendra Modi. pic.twitter.com/uUWt7SfLjj

— ANI (@ANI) February 22, 2025