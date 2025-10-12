दिवाळीआधीच एचडीएफसी बँकेचे ग्राहकांना गिफ्ट

सामना ऑनलाईन
|

एचडीएफसी बँकेने दिवाळीआधीच ग्राहकांना मोठे गिफ्ट दिले आहे. बँकेने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) मध्ये 15 बेसिस पॉइंटपर्यंत कपात करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे होम लोन, पर्सनल लोन किंवा बिझनेस लोन घेणाऱ्या कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नवीन दर लागू झाल्यानंतर कर्जदारांचा ईएमआय कमी होईल. कपातीनंतर बँकेची नवीन एमसीएलआर दर पुढीलप्रमाणे राहील. ओव्हरनाइट लोन 8.45 टक्के, एका महिन्याचा कालावधी 8.40 टक्के, तीन महिन्याचा कालावधी 8.45 टक्के, सहा महिन्याचा कालावधी 8.55 टक्के, तीन वर्षाचा कालावधी 8.65 टक्के राहणार आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

कोल्हापूर महापालिकेसमोर ‘धूळफेक आंदोलन’, धुळीच्या प्रश्नावर ‘आप’कडून निषेध

सुलतान जोहर कप हॉकी – हिंदुस्थानचा ब्रिटनवर थरारक विजय

सांगलीतील बँकांमध्ये दाव्याविना 176 कोटी पडून, दावा न केलेल्या ठेवी परत मिळवण्यासाठीची मोहीम

देश  विदेश – अखिलेश यादव यांचे ब्लॉक झालेले फेसबुक पुन्हा सुरू

इटलीमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा घातल्यास लाखोंचा दंड, जॉर्जिया मेलोनी यांच्या सरकारचे विधेयक; राजकीय वातावरण तापले

स्टारलिंक इंटरनेटमध्ये 225 एमबीपीएसचा स्पीड

कर्मचारी कपातीनंतर टीसीएसची ‘गुड न्यूज’ , कर्मचाऱ्यांना मिळणार 100 टक्के टीव्हीपी

ममता बॅनर्जी यांचे SIR विरोधातील वक्तव्य; निवडणूक आयोगाने मागवली व्हिडीओ क्लिप

आठवडाभरात चांदी 22 हजार रुपयांनी महागली