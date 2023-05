आसाममधून डिसेंबरपर्यंत अफ्स्पा हटवणार, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांचे संकेत

आसाममध्ये असलेला अफ्स्पा (आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर ऍक्ट) हा येत्या डिसेंबरपर्यंत हटविणार असल्याचे संकेत आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी दिले आहेत.

We are aiming at withdrawing AFSPA completely from Assam by the end of 2023. We will also rope in ex-military personnel to train our police force: Assam CM Himanta Biswa Sarma pic.twitter.com/1WXcXwUIss

— ANI (@ANI) May 22, 2023