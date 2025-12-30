रात्री झोपण्याआधी चेहऱ्यावर हे तेल लावाल तर सुंदर दिसाल, वाचा

नारळाच्या तेलाशी आपली ओळख अगदी लहानपणापासून झालेली आहे. परंतु केवळ केसांना लावण्याइतपत आपल्याला नारळ तेलाचे फायदे माहीत आहेत. चमकदार त्वचा मिळवायची असेल, तर सकाळच्या त्वचेची काळजी घेण्याच्या दिनचर्येसोबत रात्रीच्या त्वचेची काळजी घेण्याचा दिनक्रम पाळला पाहिजे. सुंदर आणि चमकदार त्वचा मिळविण्यासाठी रात्री झोपण्यापूर्वी चेहऱ्याची काळजी घेणे खूप महत्वाचे आहे. यासाठी रात्री झोपण्यापूर्वी चेहऱ्यावर नारळाचे तेल देखील लावू शकता.
नारळाचे तेल त्वचेसाठी खूप फायदेशीर आहे. हे त्वचेला ओलावा आणि पोषण प्रदान करते. त्यात निरोगी चरबी असतात, जी त्वचेला खोलवर मॉइश्चरायझ करतात. नारळतेलात अँटीऑक्सिडंट्स आणि अँटी-बॅक्टेरियल गुणधर्म असतात. यामुळे मुरुम, डाग, पिगमेंटेशन आणि सुरकुत्या दूर करण्यास मदत करतात. चेहऱ्यावर नियमितपणे नारळाचे तेल लावल्याने त्वचा मऊ आणि चमकदार होते. रात्री झोपण्यापूर्वी चेहऱ्यावर खोबरेल तेल लावल्याने सकाळी त्वचा मऊ आणि चमकदार दिसते. चला तर मग जाणून घेऊया रात्री चेहऱ्यावर खोबरेल तेल कसे लावायचे?
नारळ तेल आणि तुरटी
चेहऱ्यावर डाग असतील तर तुम्ही नारळाच्या तेलात तुरटी मिसळून रात्री चेहऱ्यावर लावू शकता. यासाठी एका भांड्यात एक चमचा तुरटी पावडर घ्या. त्यात 2 चमचे खोबरेल तेल घाला आणि चांगले मिसळा. आता ते तुमच्या चेहऱ्यावर लावा आणि काही वेळ तसेच राहू द्या. सुमारे 20-25 मिनिटांनी, चेहरा साध्या पाण्याने धुवा. नारळ तेल आणि तुरटीचे मिश्रण लावल्याने तुम्हाला मऊ आणि चमकदार त्वचा मिळेल. तसेच, तुम्ही मुरुम, डाग, पिगमेंटेशन आणि सुरकुत्या या समस्येपासून मुक्त होऊ शकता.
नारळ तेल आणि मध
रात्री चेहऱ्यावर मधात मिसळून नारळाचे तेल देखील लावू शकता. यासाठी 2 चमचे नारळ तेल घ्या आणि त्यात 1 चमचा मध घाला. आता ते चेहऱ्यावर लावा आणि हलक्या हातांनी मसाज करा. सुमारे अर्ध्या तासानंतर, चेहरा पाण्याने धुवा. मध त्वचेला ओलावा देते. ते त्वचा मऊ आणि गुळगुळीत करते. तसेच, यामुळे मुरुम, डाग, पिगमेंटेशन आणि सुरकुत्या या समस्या दूर होऊ शकतात.
नारळ तेल आणि हळद
हळद नारळाच्या तेलात मिसळून रात्री चेहऱ्यावर लावू शकता. खरं तर, हळद त्वचेवरील डाग, मुरुमे आणि रंगद्रव्य दूर करण्यास मदत करते. शिवाय, ते त्वचेचा रंग देखील सुधारते. यासाठी 2 चमचे नारळतेल घ्या. त्यात चिमूटभर हळद घाला आणि चांगले मिसळा. आता ही पेस्ट चेहऱ्यावर लावा आणि सुमारे 10-15 मिनिटे मसाज करा. यानंतर साध्या पाण्याने चेहरा धुवा. यामुळे तुमची त्वचा चमकदार दिसेल.
नारळ तेल आणि कोरफड
तुम्हाला हवे असल्यास, तुम्ही कोरफडीचे जेल नारळाच्या तेलात मिसळून रात्री चेहऱ्यावर लावू शकता. खरं तर, कोरफड त्वचेला मॉइश्चरायझ आणि हायड्रेट ठेवण्यास मदत करते. याशिवाय, ते त्वचेवरील डाग, मुरुमे, डाग आणि टॅनिंगपासून मुक्त होण्यास देखील मदत करते. यासाठी एका भांड्यात 2 चमचे ताजे कोरफडीचे जेल घ्या. त्यात 2 चमचे खोबरेल तेल घाला आणि चांगले मिसळा. आता ते तुमच्या चेहऱ्यावर लावा आणि हलक्या हातांनी गोलाकार हालचालीत मसाज करा. सुमारे 30 मिनिटांनी चेहरा पाण्याने धुवा. तुम्हाला हवे असल्यास, तुम्ही ते रात्रभर चेहऱ्यावर ठेवू शकता. यामुळे तुमची त्वचा सकाळी मऊ आणि चमकदार दिसेल.