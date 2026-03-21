\u091c\u0917\u092d\u0930\u093e\u0924 \u0915\u091a\u094d\u091a\u094d\u092f\u093e \u0924\u0947\u0932\u093e\u091a\u094d\u092f\u093e \u0915\u093f\u092e\u0924\u0940 \u0935\u093e\u0922\u0924 \u0906\u0939\u0947. \u091c\u0917\u093e\u0924\u0940\u0932 \u0915\u091a\u094d\u091a\u094d\u092f\u093e \u0924\u0947\u0932\u093e\u091a\u094d\u092f\u093e \u091f\u0902\u091a\u093e\u0908\u091a\u0940 \u0938\u092e\u0938\u094d\u092f\u093e \u0938\u094b\u0921\u0935\u0923\u094d\u092f\u093e\u0938\u093e\u0920\u0940 \u0905\u092e\u0947\u0930\u093f\u0915\u0947\u0928\u0947 \u092e\u094b\u0920\u093e \u0928\u093f\u0930\u094d\u0923\u092f \u0918\u0947\u0924\u0932\u093e \u0906\u0939\u0947. \u0915\u091a\u094d\u091a\u094d\u092f\u093e \u0924\u0947\u0932\u093e\u091a\u094d\u092f\u093e \u0935\u093e\u0922\u0924\u094d\u092f\u093e \u0915\u093f\u092e\u0924\u0940 \u0915\u092e\u0940 \u0915\u0930\u0923\u094d\u092f\u093e\u0938\u093e\u0920\u0940 \u0905\u092e\u0947\u0930\u093f\u0915\u0947\u0928\u0947 \u0907\u0930\u093e\u0923\u091a\u094d\u092f\u093e \u0924\u0947\u0932\u093e\u0935\u0930\u0940\u0932 \u092c\u0902\u0926\u0940 \u0909\u0920\u0935\u0932\u0940 \u0906\u0939\u0947. \u092e\u093e\u0924\u094d\u0930, \u0924\u0940 \u092b\u0915\u094d\u0924 \u090f\u0915\u093e \u092e\u0939\u093f\u0928\u094d\u092f\u093e\u0938\u093e\u0920\u0940 \u0906\u0923\u093f \u0915\u0947\u0935\u0933 \u0938\u092e\u0941\u0926\u094d\u0930\u093e\u0924\u0940\u0932 \u0907\u0930\u093e\u0923\u091a\u094d\u092f\u093e \u0924\u0947\u0932\u093e\u092a\u0941\u0930\u0924\u0940\u091a \u0906\u0939\u0947. \u0924\u094d\u092f\u093e\u092e\u0941\u0933\u0947, \u0939\u093f\u0902\u0926\u0941\u0938\u094d\u0925\u093e\u0928\u0940 \u0924\u0947\u0932 \u0936\u0941\u0926\u094d\u0927\u0940\u0915\u0930\u0923 \u0915\u0902\u092a\u0928\u094d\u092f\u093e \u0906\u0924\u093e \u0939\u0947 \u0924\u0947\u0932 \u0916\u0930\u0947\u0926\u0940 \u0915\u0930\u0923\u094d\u092f\u093e\u091a\u0940 \u0924\u092f\u093e\u0930\u0940 \u0915\u0930\u0924 \u0906\u0939\u0947\u0924.\r\n\u0915\u091a\u094d\u091a\u094d\u092f\u093e \u0924\u0947\u0932\u093e\u091a\u094d\u092f\u093e \u0935\u093e\u0922\u0924\u094d\u092f\u093e \u0915\u093f\u092e\u0924\u0940 \u0930\u094b\u0916\u0923\u094d\u092f\u093e\u0938\u093e\u0920\u0940 \u0905\u092e\u0947\u0930\u093f\u0915\u0947\u0928\u0947 \u0907\u0930\u093e\u0923\u091a\u094d\u092f\u093e \u0924\u0947\u0932\u093e\u0935\u0930\u0940\u0932 \u092c\u0902\u0926\u0940 \u0909\u0920\u0935\u0932\u0940 \u0906\u0939\u0947. \u0939\u0947 \u0924\u0947\u0932 \u0906\u0924\u093e \u0906\u0936\u093f\u092f\u093e\u0908 \u0926\u0947\u0936\u093e\u0902\u092e\u0927\u094d\u092f\u0947 \u0938\u0939\u091c \u092a\u094b\u0939\u094b\u091a\u0942 \u0936\u0915\u0924\u0947. \u0938\u092e\u0941\u0926\u094d\u0930\u093e\u0924 \u0907\u0930\u093e\u0923\u091a\u094d\u092f\u093e \u0924\u0947\u0932\u093e\u091a\u093e \u092e\u094b\u0920\u093e \u0938\u093e\u0920\u093e \u0906\u0939\u0947. \u0905\u0938\u0947 \u0935\u0943\u0924\u094d\u0924 \u0906\u0939\u0947 \u0915\u0940 \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0924\u0947\u0932 \u0936\u0941\u0926\u094d\u0927\u0940\u0915\u0930\u0923 \u0915\u0902\u092a\u0928\u094d\u092f\u093e \u0924\u0947 \u0916\u0930\u0947\u0926\u0940 \u0915\u0930\u0923\u094d\u092f\u093e\u091a\u0940 \u092f\u094b\u091c\u0928\u093e \u0906\u0916\u0924 \u0906\u0939\u0947\u0924. \u092a\u0942\u0930\u094d\u0935\u0940 \u0907\u0930\u093e\u0923\u091a\u0947 \u0924\u0947\u0932 \u092b\u0915\u094d\u0924 \u091a\u0940\u0928\u0915\u0921\u0942\u0928 \u0916\u0930\u0947\u0926\u0940 \u0915\u0947\u0932\u0947 \u091c\u093e\u0924 \u0939\u094b\u0924\u0947, \u092a\u0923 \u0906\u0924\u093e \u092c\u0902\u0926\u0940 \u0909\u0920\u0935\u0932\u094d\u092f\u093e\u092e\u0941\u0933\u0947 \u0924\u0947 \u0939\u093f\u0902\u0926\u0941\u0938\u094d\u0925\u093e\u0928\u093e\u0924\u0939\u0940 \u092f\u0947\u090a \u0936\u0915\u0924\u0947.\r\n\u0930\u0949\u092f\u091f\u0930\u094d\u0938\u091a\u094d\u092f\u093e \u0935\u0943\u0924\u094d\u0924\u093e\u0928\u0941\u0938\u093e\u0930, \u0935\u094d\u092f\u093e\u092a\u093e\u0931\u094d\u092f\u093e\u0902\u0928\u0940 \u0936\u0928\u093f\u0935\u093e\u0930\u0940 \u0938\u093e\u0902\u0917\u093f\u0924\u0932\u0947 \u0915\u0940, \u0905\u092e\u0947\u0930\u093f\u0915\u093e-\u0907\u0938\u094d\u0930\u093e\u092f\u0932 \u092f\u0941\u0926\u094d\u0927\u093e\u092e\u0941\u0933\u0947 \u0907\u0930\u093e\u0923\u0935\u0930 \u0906\u0932\u0947\u0932\u0947 \u090a\u0930\u094d\u091c\u093e \u0938\u0902\u0915\u091f \u0915\u092e\u0940 \u0915\u0930\u0923\u094d\u092f\u093e\u0938\u093e\u0920\u0940 \u0905\u092e\u0947\u0930\u093f\u0915\u0947\u0928\u0947 \u0928\u093f\u0930\u094d\u092c\u0902\u0927 \u0924\u093e\u0924\u094d\u092a\u0941\u0930\u0924\u0947 \u0909\u0920\u0935\u0932\u094d\u092f\u093e\u0928\u0902\u0924\u0930 \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0930\u093f\u092b\u093e\u092f\u0928\u0930\u0940 \u0907\u0930\u093e\u0923\u091a\u0947 \u0924\u0947\u0932 \u092a\u0941\u0928\u094d\u0939\u093e \u0916\u0930\u0947\u0926\u0940 \u0915\u0930\u0923\u094d\u092f\u093e\u091a\u0940 \u092f\u094b\u091c\u0928\u093e \u0906\u0916\u0924 \u0906\u0939\u0947\u0924, \u0924\u0930 \u0906\u0936\u093f\u092f\u093e\u0924\u0940\u0932 \u0907\u0924\u0930 \u092d\u093e\u0917\u093e\u0902\u0924\u0940\u0932 \u0930\u093f\u092b\u093e\u092f\u0928\u0930\u0940\u0926\u0947\u0916\u0940\u0932 \u0905\u0936\u093e\u091a \u092a\u094d\u0930\u0915\u093e\u0930\u091a\u094d\u092f\u093e \u0909\u092a\u093e\u092f\u092f\u094b\u091c\u0928\u093e\u0902\u091a\u093e \u0935\u093f\u091a\u093e\u0930 \u0915\u0930\u0924 \u0906\u0939\u0947\u0924.\r\n\u092f\u093e \u0935\u0943\u0924\u094d\u0924\u093e\u0928\u0941\u0938\u093e\u0930, \u0924\u0940\u0928 \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0930\u093f\u092b\u093e\u092f\u0928\u0930\u0940\u0902\u092e\u0927\u0940\u0932 \u0938\u0942\u0924\u094d\u0930\u093e\u0902\u0928\u0940 \u0938\u093e\u0902\u0917\u093f\u0924\u0932\u0947 \u0915\u0940, \u0924\u0947 \u0907\u0930\u093e\u0923\u091a\u0947 \u0924\u0947\u0932 \u0916\u0930\u0947\u0926\u0940 \u0915\u0930\u0924\u0940\u0932 \u0906\u0923\u093f \u092a\u0947\u092e\u0947\u0902\u091f\u091a\u094d\u092f\u093e \u0905\u091f\u0940\u0902\u092c\u093e\u092c\u0924 \u0938\u0930\u0915\u093e\u0930\u091a\u094d\u092f\u093e \u0938\u0942\u091a\u0928\u093e\u0902\u091a\u0940 \u0935\u093e\u091f \u092a\u093e\u0939\u0924 \u0906\u0939\u0947\u0924. \u0930\u0949\u092f\u091f\u0930\u094d\u0938\u0928\u0947 \u0928\u092e\u0942\u0926 \u0915\u0947\u0932\u0947 \u0906\u0939\u0947 \u0915\u0940, \u0939\u093f\u0902\u0926\u0941\u0938\u094d\u0925\u093e\u0928\u093e\u0924 \u0915\u091a\u094d\u091a\u094d\u092f\u093e \u0924\u0947\u0932\u093e\u091a\u093e \u0938\u093e\u0920\u093e \u0907\u0924\u0930 \u092a\u094d\u0930\u092e\u0941\u0916 \u0906\u0936\u093f\u092f\u093e\u0908 \u0926\u0947\u0936\u093e\u0902\u091a\u094d\u092f\u093e \u0924\u0941\u0932\u0928\u0947\u0924 \u0932\u0915\u094d\u0937\u0923\u0940\u092f\u0930\u0940\u0924\u094d\u092f\u093e \u0915\u092e\u0940 \u0906\u0939\u0947. \u0905\u092e\u0947\u0930\u093f\u0915\u0947\u0928\u0947 \u0905\u0932\u0940\u0915\u0921\u0947\u091a \u0930\u0936\u093f\u092f\u0928 \u0924\u0947\u0932\u093e\u0935\u0930\u0940\u0932 \u092c\u0902\u0926\u0940 \u0909\u0920\u0935\u0932\u094d\u092f\u093e\u092e\u0941\u0933\u0947 \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0930\u093f\u092b\u093e\u092f\u0928\u0930\u0940\u0902\u0928\u0940 \u0930\u0936\u093f\u092f\u0928 \u0924\u0947\u0932\u093e\u091a\u0940 \u0928\u094b\u0902\u0926\u0923\u0940 \u0935\u093e\u0922\u0935\u0932\u0940 \u0906\u0939\u0947.\r\n\u0905\u092e\u0947\u0930\u093f\u0915\u0947\u091a\u0947 \u091f\u094d\u0930\u0947\u091d\u0930\u0940 \u0938\u0947\u0915\u094d\u0930\u0947\u091f\u0930\u0940 \u0938\u094d\u0915\u0949\u091f \u092c\u0947\u091d\u0902\u091f \u092f\u093e\u0902\u0928\u0940 \u0936\u0941\u0915\u094d\u0930\u0935\u093e\u0930\u0940 \u0938\u093e\u0902\u0917\u093f\u0924\u0932\u0947 \u0915\u0940, \u091f\u094d\u0930\u092e\u094d\u092a \u092a\u094d\u0930\u0936\u093e\u0938\u0928\u093e\u0928\u0947 \u0938\u092e\u0941\u0926\u094d\u0930\u093e\u0924\u0942\u0928 \u0907\u0930\u093e\u0923\u091a\u0947 \u0924\u0947\u0932 \u0916\u0930\u0947\u0926\u0940 \u0915\u0930\u0923\u094d\u092f\u093e\u0938\u093e\u0920\u0940 \u0969\u0966 \u0926\u093f\u0935\u0938\u093e\u0902\u091a\u0940 \u0928\u093f\u0930\u094d\u092c\u0902\u0927\u092e\u093e\u092b\u0940 \u0926\u093f\u0932\u0940 \u0906\u0939\u0947. \u0939\u0940 \u0938\u0942\u091f \u0938\u092e\u0941\u0926\u094d\u0930\u093e\u0924\u0940\u0932 \u0907\u0930\u093e\u0923\u0940 \u0924\u0947\u0932\u093e\u0932\u093e \u0932\u093e\u0917\u0942 \u0939\u094b\u0908\u0932 \u0906\u0923\u093f \u0967\u096f \u090f\u092a\u094d\u0930\u093f\u0932 \u0930\u094b\u091c\u0940 \u0924\u0947 \u0909\u0924\u0930\u0935\u0932\u0947 \u091c\u093e\u0908\u092a\u0930\u094d\u092f\u0902\u0924 \u0924\u0940 \u092a\u094d\u0930\u092d\u093e\u0935\u0940 \u0930\u093e\u0939\u0940\u0932. \u092f\u0941\u0926\u094d\u0927 \u0938\u0941\u0930\u0942 \u091d\u093e\u0932\u094d\u092f\u093e\u092a\u093e\u0938\u0942\u0928 \u0905\u092e\u0947\u0930\u093f\u0915\u0947\u0928\u0947 \u0924\u0947\u0932 \u0928\u093f\u0930\u094d\u092c\u0902\u0927\u093e\u0902\u0928\u093e \u0924\u093e\u0924\u094d\u092a\u0941\u0930\u0924\u0940 \u0938\u0942\u091f \u0926\u0947\u0923\u094d\u092f\u093e\u091a\u0940 \u0939\u0940 \u0924\u093f\u0938\u0930\u0940 \u0935\u0947\u0933 \u0906\u0939\u0947.\r\n\u0915\u0947\u092a\u094d\u0932\u0930\u091a\u094d\u092f\u093e (Kpler) \u0915\u091a\u094d\u091a\u094d\u092f\u093e \u0924\u0947\u0932\u093e\u091a\u094d\u092f\u093e \u092c\u093e\u091c\u093e\u0930\u092a\u0947\u0920\u0947\u0924\u0940\u0932 \u0906\u0915\u0921\u0947\u0935\u093e\u0930\u0940\u0928\u0941\u0938\u093e\u0930, \u092e\u0947\u0915\u094d\u0938\u093f\u0915\u094b\u091a\u094d\u092f\u093e \u0906\u0916\u093e\u0924\u093e\u092a\u093e\u0938\u0942\u0928 \u0924\u0947 \u091a\u0940\u0928\u091c\u0935\u0933\u0940\u0932 \u0938\u092e\u0941\u0926\u094d\u0930\u093e\u092a\u0930\u094d\u092f\u0902\u0924 \u092a\u0938\u0930\u0932\u0947\u0932\u094d\u092f\u093e \u091c\u0939\u093e\u091c\u093e\u0902\u0935\u0930 \u0905\u0902\u0926\u093e\u091c\u0947 \u0967\u096d\u0966 \u0926\u0936\u0932\u0915\u094d\u0937 \u092c\u0945\u0930\u0932 \u0907\u0930\u093e\u0923\u0940 \u0915\u091a\u094d\u091a\u0947 \u0924\u0947\u0932 \u0938\u092e\u0941\u0926\u094d\u0930\u093e\u0924 \u0906\u0939\u0947. \u0915\u0928\u094d\u0938\u0932\u094d\u091f\u0928\u094d\u0938\u0940 \u090f\u0928\u0930\u094d\u091c\u0940 \u090f\u0938\u094d\u092a\u0947\u0915\u094d\u091f\u094d\u0938\u0928\u0947 \u0967\u096f \u092e\u093e\u0930\u094d\u091a \u0930\u094b\u091c\u0940 \u0905\u0938\u093e \u0905\u0902\u0926\u093e\u091c \u0935\u0930\u094d\u0924\u0935\u0932\u093e \u0939\u094b\u0924\u093e \u0915\u0940 \u0967\u0969\u0966 \u0924\u0947 \u0967\u096a\u0966 \u0926\u0936\u0932\u0915\u094d\u0937 \u092c\u0945\u0930\u0932 \u0907\u0930\u093e\u0923\u0940 \u0924\u0947\u0932 \u0938\u092e\u0941\u0926\u094d\u0930\u093e\u0924 \u0906\u0939\u0947, \u091c\u0947 \u092e\u0927\u094d\u092f-\u092a\u0942\u0930\u094d\u0935\u0947\u0915\u0921\u0940\u0932 \u0967\u096a \u0926\u093f\u0935\u0938\u093e\u0902\u091a\u094d\u092f\u093e \u0909\u0924\u094d\u092a\u093e\u0926\u0928\u093e\u0907\u0924\u0915\u0947 \u0906\u0939\u0947.\r\n\u0906\u0936\u093f\u092f\u093e \u0906\u092a\u0932\u094d\u092f\u093e \u0915\u091a\u094d\u091a\u094d\u092f\u093e \u0924\u0947\u0932\u093e\u091a\u094d\u092f\u093e \u092a\u0941\u0930\u0935\u0920\u094d\u092f\u093e\u092a\u0948\u0915\u0940 \u096c\u0966% \u092a\u0941\u0930\u0935\u0920\u093e \u092e\u0927\u094d\u092f-\u092a\u0942\u0930\u094d\u0935\u0947\u0915\u0921\u0942\u0928 \u0915\u0930\u0924\u094b \u0906\u0923\u093f \u092f\u093e \u092e\u0939\u093f\u0928\u094d\u092f\u093e\u0924 \u0939\u094b\u0930\u094d\u092e\u0941\u091d\u091a\u0940 \u0938\u093e\u092e\u0941\u0926\u094d\u0930\u0927\u0941\u0928\u0940 \u091c\u0935\u0933\u091c\u0935\u0933 \u092c\u0902\u0926 \u091d\u093e\u0932\u094d\u092f\u093e\u092e\u0941\u0933\u0947 \u092f\u093e \u092a\u094d\u0930\u0926\u0947\u0936\u093e\u0924\u0940\u0932 \u0924\u0947\u0932 \u0936\u0941\u0926\u094d\u0927\u0940\u0915\u0930\u0923 \u0915\u093e\u0930\u0916\u093e\u0928\u094d\u092f\u093e\u0902\u0928\u0940 \u0909\u0924\u094d\u092a\u093e\u0926\u0928 \u0915\u092e\u0940 \u0915\u0947\u0932\u0947 \u0905\u0938\u0942\u0928 \u0907\u0902\u0927\u0928 \u0928\u093f\u0930\u094d\u092f\u093e\u0924\u0940\u0924 \u0915\u092a\u093e\u0924 \u0915\u0930\u0923\u094d\u092f\u093e\u0938 \u0938\u0941\u0930\u0941\u0935\u093e\u0924 \u0915\u0947\u0932\u0940 \u0906\u0939\u0947.