कर्नाटक निवडणूक : झाडाच्या फाद्यांमध्ये लपवलेले 1 कोटी, आयकर विभागाकडून जप्त

कर्नाटकात विधानसभा निवडणूक अवघ्या आठवडाभरावर येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे सर्वत्र सध्या प्रचाराची रणधुमाळी सुरू आहे. निवडणूकीत होणारा पैशांचा वापर रोखण्यासाठी आयकर विभागाने देखील कंबर कसली आहे. कर्नाटकातील अनेक भागात छापे मारून पैसे जप्त केले जात आहेत. बुधवारी मैसूर शहरातून आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तब्बल 1 कोटी रुपये जप्त केले. आश्चर्याची बाब अशी की हे पैसे चक्क झाडाच्या फांद्यांमध्ये लपवण्यात आले होते.

Days before #Karnataka goes to the polls, #IncomeTax officers on Wednesday seized Rs 1 crore hidden between the branches of a tree in Mysuru. pic.twitter.com/xIYBpWRo1J

— IANS (@ians_india) May 3, 2023