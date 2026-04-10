IPL 2026 लखनौ सुपर जाएंट्सला मोठा धक्का, अष्टपैलू खेळाडूने स्पर्धेतून माघार घेतली

इंडियन प्रीमियर लीगचा यंदाचा सिझन रंगात आलेला असताना लखनौ सुपर जायंट्सला एक मोठा धक्का बसला आहे. LSG चा अष्टपैलू वानिंदु हसरंगा याने दुखापतीमुळे यंदाच्या सिझनमधून माघार घेतली आहे. आज अखेर लखनौच्या संघाकडून याबाबत अधिकृत घोषणा करण्यात आली असून हसरंगाच्या जागी आता दक्षिण आफ्रिकेच्या जॉर्ज लिंडेला जागा देण्यात आली आहे.

 

लखनौ सुपर जायंट्सने ट्विटरवरून याबाबत घोषणा केली आहे. ”जॉर्ज लिंडे लखनौमध्ये आपलं स्वागत आहे. अष्टपैलू जॉर्ज याला वानिंदु हसरंगा याच्या ऐवजी संघात घेण्यात आले आहे”, असे लखनौने ट्विट केले आहे.

लखनौ सुपर जाएंट्सचा संघ १२ एप्रिलला पुढचा सामना खेळणार त्या सामन्यात लिंडे पदार्पण करू शकतो. लिंडे पहिल्यांदाच आयपीएलमध्ये खेळणार आहे. लिंडेने आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 250 T20 सामने खेळले आहेत. तसेच 3 कसोटी व ४ एकदिवसीय सामने देखील त्याच्या नावावर नोंद आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पत्नीच्या छळाला कंटाळून पतीने जीवन संपवले, फेसबुकवर पोस्ट करत उचलले टोकाचे पाऊल

नासाची ऐतिहासिक ‘आर्टेमिस २’ मोहीम फत्ते; उद्या पहाटे अंतराळवीर पृथ्वीवर परतणार

भाजपसाठी विकास म्हणजे बिल्डर-कंत्राटदारांसाठी झाडांची कत्तल, आदित्य ठाकरे यांची टीका

धक्कादायक! हिंदुस्थानी लष्कराच्या मार्गांचा मागोवा घेण्यासाठी CCTV चा वापर, ११ जण अटकेत

यमुना नदीत भाविकांची बोट उलटली; 10 जणांचा मृत्यू

बिहार विधानसभा बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी; पाटण्यात खळबळ, पोलिसांकडून शोधमोहीम सुरू

MQ-4C Triton, US $200 Million Drone Disappears Over Strait Of Hormuz

अमेरिकेचे २० कोटी डॉलर्सचे ‘MQ-4C ट्रायटन’ ड्रोन होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर गायब

इस्रायली हल्ल्यांमुळे लेबनॉनमध्ये निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू, हिंदुस्थानने व्यक्त केली चिंता

डॉलरपुढे रुपयाची घसरण सुरुच, प्रती डॉलर पोहोचला ९२.६८ वर