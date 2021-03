पवार, शहा यांची भेट झालीच नाही; नवाब मलिक यांनी फेटाळले वृत्त

गुजरातमध्ये केंद्रीय मंत्री अमित शहा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांची एक गुप्त भेट झाली होती. पण अशी कुठली भेट झालीच नाही अशी माहिती राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी दिली आहे. मलिक यांनी शहा पवार यांच्या भेटीचे वृत्त फेटाळले असून हा भाजपचा भ्रम पसरवण्याचा प्रकार असल्याचे म्हटले आहे.

नवाब मलिक म्हणाले की, शरद पवार आणि अमित शहा यांची भेट झालीच नाही. हे वृत्त पूर्णपणे खोटे आहे. भाजपकडून भ्रम पसरवला जात आहे. तसेच पवार आणि शहा यांच्या भेटीचे कुठेलच कारण नसल्याचेही मलिक यांनी स्पष्ट केले.

रविवारी अहमदाबादमध्ये अमित शहा यांनी राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार आणि प्रफुल पटेल यांची भेट घेतली. दिल्लीत जेव्हा शहा यांना पत्रकार परिषदेत प्रश्न विचारला तेव्हा त्यांनी या भेटीचा इन्कार केला नाही तसेच सर्व गोष्टी सार्वजनिकपणे सांगता येत नाही असेही म्हटले.

A newspaper in Gujarat published a piece of news that (Sharad) Pawar Sahib and Praful Patel met Amit Shah. For the last two days, rumours are being spread on Twitter. No such meeting took place: Maharashtra Minister and NCP leader Nawab Malik https://t.co/Q6xPy2zOMk pic.twitter.com/HZKYvrDIsU

— ANI (@ANI) March 28, 2021