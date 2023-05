The Kerala Story – वादानंतरही ‘द केरळ स्टोरी’ सिनेमा चमकला, दोन दिवसात दमदार कमाई

‘द केरळ स्टोरी’ सिनेमाचा ट्रेलर रिलीज झाल्यापासून वाद सुरू होता. त्यामुळे या सिनेमाला प्रेक्षकांची पसंती कशी मिळतेय याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले होते. अनेकांच्या विरोधानंतर अखेर शुक्रवारी हा सिनेमा प्रदर्शित झाला आणि बॉक्स ऑफिसवर दोन दिवसात दमदार कमाई केली आहे.

बॉलीवूडच्या इतिहासात कायम पाहिले जाते की, ज्या सिनेमाबाबत वादात अडकतात ते सिनेमे तेवढेच हिट होतात. अशातच ‘द केरळ स्टोरी’ लाही या वादाचा फायदा झाला आहे. याच दरम्यान सिनेमाचे दोन दिवसाचे बॉक्स ऑफिसचे कलेक्शन समोर आले आहे. सिनेमाच्या कमाईने चाहत्यांना निराश केलेले नाही. 40 कोटीमध्ये बनलेले या सिनेमाची कमाई चांगली असल्याचे बोलले जात आहे. सिनेमाने प्रदर्शनाच्या पहिल्याच दिवशी 8 कोटींचा व्यवसाय केला आहे. तर दुसऱ्यादिवशी या आकड्यात वाढ झाली आहे. जी सिनेनिर्मात्यासाठी ही चांगली गोष्ट आहे. सॅकनिल्कच्या अर्ली ट्रेण्डनुसार ‘द केरळ स्टोरी’ने रिलीजच्या दुसऱ्या दिवशी शनिवारी 12.50 कोटींची कमाई केली आहे.

As night shows are going super strong for #TheKeralaStory, updated early estimates for day 2 are 12.50 Cr. https://t.co/uC0Xtz6JL0

— Sacnilk Entertainment (@SacnilkEntmt) May 6, 2023