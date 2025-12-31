ताटातील हा आंबट पदार्थ आपल्या आरोग्यासाठी आहे खूप महत्त्वाचा, जाणून घ्या

गृहिणी घाई गडबडीत असल्यावर ती हमखास खिचडी भात किंवा डाळ खिचडी असा बेत करते. या डाळ खिचडीच्या जोडीला पापड किंवा लोणचं हे हमखास असतंच. अनेकांसाठी आजही वरण भात आणि लोणचं हा एक उत्तम पोटभरीचा पर्याय मानला जातो.
लोणचं करणं हा आपल्याकडे परंपरागत प्रथेचा भाग आहे. एक काळ होता, आपल्या घरातील काकी, आजी या लोणचं करण्यासाठी सरसावुन बसायच्या. आजही आपल्या धावपळीच्या युगात घरी लोणचं केलं नाही तरी, आपल्या किचनमध्ये लोणच्याची बाटली ही असतेच. वरण भाताच्या जोडीला लोणचं खाण्याची प्रथा आपल्याकडे आज नाही. तर लोणच्याचं महत्त्व हे आपल्या स्वयंपाकघरामध्ये फार पूर्वीपासून आहे. पूर्वीच्या काळी लोणचं करणं हा एक यथासांग कार्यक्रम असायचा. घरातील आजी, काकी लोणचं करताना तल्लीन होऊन करायच्या. लोणचं म्हणजे वर्षभराची बेगमी असायची. नानाविध लोणची ही आपल्या स्वयंपाकघरातील बरण्यांमध्ये विराजमान व्हायची.
लोणच्याचं आहारातलं महत्त्व काय आहे हे आपण जाणून घेऊया.
१. लोणचं हे आंबवलेले असल्यामुळे त्यात असलेल्या प्रोबायोटिक्समुळे आपल्या आतड्याचे आरोग्य उत्तम राखले जाते.
२. पचनसंस्था सुधारण्यासाठी तसेच रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यासाठी लोणचं हे अतिशय महत्त्वाचं मानलं जातं.
३. व्हिटॅमिन सी हे लोणच्यामध्ये मुबलक प्रमाणात असल्यामुळे हाडांच्या आरोग्यासाठी लोणचं हे गुणकारी आहे.
४. रक्तातील साखरेची पातळी सुद्धा लोणचं खाण्यामुळे कमी राहण्यास मदत होते.
५. शरीरातील जळजळ कमी करण्यासाठी लोणचं खाणं हा एक उत्तम पर्याय आहे.