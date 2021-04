बॉलिवूडच्या ज्येष्ठ अभिनेत्री शशिकला यांचं निधन

बॉलिवूडमधील ज्येष्ठ अभिनेत्री शशिकला यांचं आज वृद्धपकाळाने वयाच्या 88 व्या वर्षी निझन झाले. आज 12 वाजता त्यांनी त्यांच्या राहत्या घरी अखेरचा श्वास घेतला. फिल्मफेअर मासिकाच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून याबाबत माहिती देण्यात आली आहे.

Veteran actress #Shashikala passes away at her residence. Our condolences are with the family. #RIPShashikala pic.twitter.com/MLyLd1lNxE

— Filmfare (@filmfare) April 4, 2021