गंगास्नानासाठी निघालेल्या भाविकांची ट्रॅक्टर ट्रॉली तलावात पडली, 7 लहान मुलांसह 15 जणांचा मृत्यू

उत्तर प्रदेशमधील कासगंज येथे भीषण दुर्घटना घडली आहे. गंगास्नानासाठी निघालेली भाविकांची ट्रॉली तलावात पडून 15 जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये 7 लहान मुलांचाही समावेश असून अनेक जण बेपत्ता आहेत. त्यामुळे मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, जैथरा पोलीस स्थानकांतर्गत येणाऱ्या नगलाकसा गावातील भाविक माघ पौर्णिमेनिमित्त गंगा नदीत स्नान करण्यासाठी ट्रॅक्टर ट्रॉलीद्वारे निघाले होते. ट्रॅक्टर ट्रॉलीमध्ये जवळपास 45 लोकं होते. यात लहान मुलं, महिला आणि पुरुषांचा समावेश होता. सकाळी साडे साडे नऊच्या सुमारास निघालेली ही ट्रॅक्टर ट्रॉली साडे दहाच्या सुमारासर पटियाली पोलीस स्थानकांतर्गत येणाऱ्या दरियावगंज येथे पोहोचला. मात्र चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने ट्रॅक्टर ट्रॉली भाविकांसह थेट तलावात पडली.

भाविकांच्या किंचाळ्या ऐकून आसपासच्या लोकांनी तलावाच्या दिशेन धाव घेतली. ट्रॉलीतील लोकांची संख्या आणि तलावाची खोलीही जास्त असल्याने लोकांचे त्यात उतरण्याचे धाडस झाले नाही. त्यामुळे थोड्याच भाविकांना बाहेर काढण्यात यश आले. दरम्यान, दुर्घटनेची माहिती मिळताच पोलीस आणि प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनीही घटनास्थळ गाठले. कासगंजच्या डीएम, एसपींनी मदत आणि बचावकार्याचा आढावा घेतला. या दुर्घटनेत आतापर्यंत 15 भाविकांचा मृत्यू झाला असून काही लोकं जखमी आहेत. जखमींना स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. काही भाविक बेपत्ता असून त्यांचा शोध सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

