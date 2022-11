Indonesia earthquake इंडोनेशिया भूकंपाने हादरले; 46 ठार, 700 हून अधिक जखमी

इंडोनेशियाला पुन्हा एकदा भूकंपाचे धक्के बसले आहेत. इंडोनेशियाच्या जावा बेटावर सोमवारी झालेल्या भूकंपामध्ये 46 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळतेय, तर 700 हून अधिक जखमी झाले आहेत.

सोमवारी सकाळच्या सुमारास इंडोनेशियाचे जावा बेट भूकंपाने हादरले. शुक्रवारीही येथे भूकंपाचे धक्के जाणवले होते. त्यामुळे लोकांनी तात्काळ घराबाहेर धाव घेतली. या भूकंपामुळे हजारो घरांचे नुकसान झाले असून आतापर्यंत 46 लोकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.

इंडोनेशियाची राजधानी जकार्ता आणि सियांजूर शहरामध्येही भूकंपाचे तीव्र धक्के जाणवले. भूकंपामुळे अनेक घरांना तडे गेले असून काही घरं कोसळली. घरांच्या ढिगाऱ्याखाली दबून अनेक जणांचा मृत्यू झाला आहे. दरम्यान, सियांजूरमध्ये ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या दोघांना जीवंत बाहेर काढण्यात यश आले आहे. यात एका महिलेचा आणि तिच्या बाळाचा समावेश आहे, मात्र तिसऱ्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला, अशी माहिती सियांजूरचे पोलील प्रमुख डोनी हर्मावान यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली.

Government officials say death toll in Indonesia earthquake rises to 46; about 700 injured, reports AP

