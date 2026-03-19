काही लोक ‘चाव्या’ मारत होते तेव्हा आम्ही चावी वाटपास भाग पाडले, बीडीडी प्रकरणी आदित्य ठाकरे यांचा टोला

वरळी येथे बोलताना शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेनाप्रमुख आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांनी बीडीडी चाळ पुनर्विकासाबाबत महत्त्वाचे विधान केले. बीडीडी हा आमच्यासाठी जिव्हाळ्याचा विषय असल्याचे सांगत त्यांनी या प्रकल्पाच्या कामाचा आढावा घेतला.

आदित्य ठाकरे म्हणाले की, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना 1 ऑगस्ट 2021 रोजी बीडीडी पुर्नविकासाला सुरुवात झाली. अनेक वर्षांपासून या प्रकल्पासाठी प्रयत्न सुरू होते, असेही त्यांनी सांगितले. सध्या ज्या ठिकाणी काम सुरू आहे, त्याच परिसरात उभे राहून पूर्वी आंदोलन केले होते, याचीही त्यांनी आठवण करून दिली.

नायगाव येथील बीडीडी चाळींच्या संदर्भात बोलताना त्यांनी सांगितले की, आंदोलनानंतरच सरकारला चावी वाटप करावे लागले. दोन-तीन महिने काम पूर्ण होऊनही रहिवाशांना चाव्या देण्यात येत नव्हत्या. काही लोक चाव्या मारत होते पण आम्ही केलेल्या आंदोलनामुळे सरकारला चावी वाटप करण्यास भाग पाडले, असेही आदित्य ठाकरे म्हणाले.

बीडीडी पुनर्विकासाचे काम टप्प्याटप्प्याने होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच या प्रकल्पातील विलंबाबाबत प्रश्न सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांना विचारला पाहिजे, असेही त्यांनी म्हटले. दरम्यान, आमचे सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यास आम्ही हा प्रकल्प पूर्ण करू, असा विश्वास आदित्य ठाकरे यांनी व्यक्त केला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

crime news new

साताऱ्यात शिक्षकी पेशाला काळिमा, विद्यार्थिनीला अश्लील मेसेज पाठवत प्राध्यापकाने केली नको ती मागणी

गुजरातमध्ये आश्रमाच्या नावाखाली सुरु होता बनावट नोटांचा कारखाना, 2 कोटींहून अधिक रक्कम जप्त

युद्धाच्या छायेतही इराणचा FIFA वर्ल्ड कप खेळणार, ठेवली महत्त्वाची अट

कर्मचाऱ्याला पदोन्नतीसंबंधी नोंदी कळवणे बंधनकारकच; मुंबई उच्च न्यायालयाचा सीआरपीएफला आदेश

भर कार्यक्रमात भाजपच्या नेत्याला महिलेकडून मारहाण, 4.5 लाखांची फसवणुकीचा आरोप

पश्चिम रेल्वेला मुंबई हायकोर्टाचा दणका; अपघाती मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला 8 लाखांची भरपाई

इराणकडे अण्वस्त्र नव्हती, इस्रायलमुळे परिस्थिती बिघडली, अमेरिकेच्या माजी अधिकाऱ्याचा गौप्यस्फोट

मराठमोळे संस्कार जपत मास्टर ब्लास्टरने चाहत्यांना दिल्या गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा

अफगाणिस्तानात तयार झाला कमी दाबाचा पट्टा, हिंदुस्थानात अवकाळी पावसाची शक्यता