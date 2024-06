कॉलेजमध्ये हिजाबबंदी योग्यच; मुंबई हायकोर्टाने फेटाळली विद्यार्थिनींची याचिका

महाराष्ट्रातील शाळा-कॉलेजेसमधील हिजाबबंदीवर मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय आला आहे. काही विद्यार्थिनींनी दाखल केलेली याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावली आहे. कॉलेजेसमधील हिजाबबंदी योग्य असल्याचे हायकोर्टाने नमूद केले आहे.

मुंबईतील एका कॉलेजमध्ये बुरखा आणि हिजाब घालण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावली आहे. कॉलेज परिसरातील हिजाबबंदीच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास हायकोर्टाने नकार दिला. त्यासोबतच कॉलेजमध्ये हिजाबबंदीचा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले. कोर्टाच्या या निर्णयाने राज्यातील शाळा-कॉलेजेसमध्ये नियमानुसार ड्रेस कोड लागू राहील. म्हणजेच बुरखा किंवा हिजाब घालून शाळा-कॉलेजेसमध्ये प्रवेश करता येणार नाही.

Bombay High Court dismissed the petition filed by women students who moved the HC challenging a directive issued by their college imposing a ban on headgear such as hijab, burka, stoles, caps, naqab etc in the classroom. pic.twitter.com/j7EVNd81qq

