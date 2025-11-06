रात्री दात घासण्याचे अगणित फायदे, वाचा सविस्तर

सामना ऑनलाईन
|

शारीरिक आरोग्याची काळजी घेणे जितके महत्त्वाचे आहे तितकेच मौखिक आरोग्य देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे, परंतु लोक अनेकदा त्याकडे दुर्लक्ष करतात. मौखिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष केल्याने अनेक आजारांचा धोका वाढतो. मौखिक आरोग्य चांगले राखण्यासाठी दररोज ब्रश करणे आवश्यक आहे. बहुतेक लोक सकाळी ब्रश करतात तर काहीजण संध्याकाळी ब्रश करतात.

चांगल्या मौखिक आरोग्यासाठी दररोज ब्रश करणे आवश्यक आहे. नियमितपणे ब्रश न केल्याने दात आणि हिरड्यांच्या विविध संसर्गाचा धोका यासह विविध तोंडी आजार होऊ शकतात. असे अनेक प्रकरण आहेत जिथे तोंडाच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या लोकांना तोंडाच्या अल्सरपासून ते तोंडाच्या कर्करोगापर्यंत सर्व गोष्टींचा धोका असतो. म्हणून, तोंडाचे आरोग्य राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तुम्ही घाई करू नका, दररोज ब्रश करावे. दररोज किमान दोन मिनिटे ब्रश करा, सर्व दात स्वच्छ आहेत याची खात्री करा.

सकाळी ब्रश करणे ठीक आहे, परंतु रात्री ब्रश करणे अधिक महत्वाचे आहे. दिवसभर खाल्ल्यानंतर अन्नाचे लहान कण दातांमध्ये अडकतात. दिवसाच्या तुलनेत रात्री लाळ कमी तयार होत असल्याने, तोंडात बॅक्टेरिया देखील वाढतात. त्यामुळेच तोंडाला दुर्गंधी येते.

रात्रीच्या जेवणानंतर दात घासले नाहीत तर यामुळे दात किडतात. रात्री ब्रश केल्याने, हिरड्यांची जळजळ आणि तोंडाची दुर्गंधी देखील रोखली जाते. म्हणून, रात्री ब्रश करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. जितक्या लवकर तुम्ही सवय लावाल तितके तुमच्या तोंडाच्या आरोग्यासाठी चांगले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी