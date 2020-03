कोरोनाचा देशातील दुसरा बळी, दिल्लीत 68 वर्षीय महिलेचा मृत्यू

कोरोना व्हायरसच्या संकटाने संपूर्ण जग हादरून गेलेलं असताना हिंदुस्थानातही या व्हायरसने शिरकाव केला आहे. कोरोनाची लागण झालेल्या दिल्लीतील एका 68 वर्षीय महिलेचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. तब्येत बिघडल्याने या महिलेला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. त्यानंतर ही महिला काही काळासाठी व्हेंटिलेटरवर होती. आता तिचा मृत्यू झाला आहे.

Delhi: Death of a 68-year-old woman from West Delhi (mother of a confirmed case of COVID-19), is confirmed to be caused due to co-morbidity (diabetes and hypertension). She also tested positive for COVID-19. https://t.co/hmqARvTVv5

— ANI (@ANI) March 13, 2020