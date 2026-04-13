Ratnagiri News – खेडमध्ये झाला होता डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा हिरक महोत्सव; जुन्या पत्रातून उलडगला इतिहास

भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा हिरक महोत्सव त्यांच्या हयातीत खेडमध्ये साजरा करण्यात आला होता. २३ एप्रिल १९५२ रोजी हा हिरक महोत्सव साजरा केल्याचे एक दुर्मिळ दस्तऐवज सापडला आहे.

१९५२ साली भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा हिरक महोत्सव तत्कालीन खेड तालुका विद्यार्थी वसतिगृह मुंबई आणि खेड तालुका पंचायत कमिटी यांच्यावतीने मामलेदार कचेरी समोर साजरा झाला होता. हा इतिहास खेड तालुक्यातील रसाळगड येथील ॲड.संतोष सावंत यांनी शोधून काढला आहे. त्यांच्या हाती एक पत्र लागले आहे. ॲड.सावंत यांनी आमच्या पंच्याहत्तरी या स्मरणिकेतून या इतिहासाला उजाळा दिला आहे. १९५२ साली डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या हिरक महोत्सव कार्यक्रमाला तत्कालीन आमदार भाऊसाहेब पाटणे उपस्थित होते. त्याकाळात समाजबांधवानी दीड हजारात साडे सहा गुंठे जमीन विकत घेण्याचा संकल्प केला होता. १४ एप्रिल निमित्त डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जन्मदिनी या इतिहासाला उजाळा मिळाला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Kokan News – कणकवली रेल्वे स्टेशन मधील डासांचा प्रादुर्भाव थांबवा; कोकण रेल्वे समन्वय व संघर्ष समितीचे स्टेशन मास्तरांना निवेदन

Ratnagiri News – करबुडे गावच्या तेजस जाधवची कमाल; हिमालयातील अन्नपूर्णा बेस कॅम्प अवघ्या साडेतीन दिवसांत सर

IPL 2026 – हार्दिक पंड्या आणि टिम डेव्हिडवर कारवाई, दोघांनाही ठोठावला दंड; कारण काय?

Ratnagiri News – संगमेश्वरच्या नम्रताची पोलीस दलात एन्ट्री; कष्ट आणि जिद्दीची जोरावर सिद्ध केली कर्तबगारी

IPL 2026: गुजरात टायटन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्सच्या सामन्यांच्या वेळापत्रकात बदल, वाचा सविस्तर…

आशाताईंनी केली होती कोकणात जलसफर; सचिन देसाई यांच्याकडून आठवणींना उजाळा

Raigad News – इर्शाळगडावर ट्रेकिंगला गेलेल्या तरुणाचा दरीत पडून मृत्यू

सचिन तेंडुलकरनंतर असं टॅलेंट पहिल्यांदाच पाहतोय, जतीन परांजपे यांनी केलं वैभव सूर्यवंशीचं भरभरून कौतुक

Ratnagiri News – आंबा बागायतदाराने स्वतःवर गोळी झाडत जीवन संपवलं, तोणदे गावातील घटना